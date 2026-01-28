Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ayuso dice que el Gobierno quiere comprar a los jubilados y Emilio Delgado le recuerda lo que hizo el PP con las pensiones
"Es una burla y una desfachatez".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a sembrar la polémica después de decir que el Gobierno de Pedro Sánchez "pretende comprar a las víctimas de los trenes" y a "los jubilados", de los que asegura que el Ejecutivo "da por desinformados". 

Unas palabras que han sido muy criticadas por Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. El político de izquierdas ha intervenido este miércoles en Malas Lenguas, y su respuesta a Isabel Díaz Ayuso no ha podido ser más certera. 

Cabe recordar que la revalorización de las pensiones fue tumbada este martes en el Congreso después de que PP, Vox y Junts votaran en contra de la medida impulsada por el Gobierno.

"No ayuda ni a los jubilados ni al resto de españoles a llegar a fin de mes como si estuviéramos en sus mundos bolivarianos. Estas son las consecuencias del comunismo y el populismo en los que Pedro Sánchez quiere sumir a España", ha dicho Ayuso este miércoles. 

"Es una burla y una desfachatez"

Emilio Delgado no se ha callado y ha tirado de hemeroteca. "(Ayuso) dice no tener nada en contra de la subida de las pensiones, pero ellos (el PP) las congelaron". El portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha recordado que en España "el 40% de las pensiones de menos de son de menos de 1.000 euros y el 60% de menos de 1.500 euros".

"Lo que nos dice esta gente es que España dentro de 30 años no será capaz de hacer lo que está haciendo hoy la Italia de Meloni", que dedica el 16% de su PIB a las pensiones frente al casi 12% que dedica España.

"Es una burla y es una desfachatez", ha sentenciado Emilio Delgado, que cree que "por muchas pegatinas de bolivariano que ponga Isabel Díaz Ayuso a todas las tonterías que dice, yo creo que lo que está claro es que hay quienes están apostando por subir las pensiones y quienes están apostando por poner problemas a los pensionistas de hoy y a los de mañana".

