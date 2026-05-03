El mensaje de un árbitro a los padres de un niño que se lesionó en un partido de fútbol: para tomar nota

La periodista Carmen Osorio ha publicado un vídeo en su perfil de la red social TikTok (@carmenosorio_periodista), en el que acumula ya más de 10.000 seguidores, contando la anécdota que ha vivido con un árbitro de fútbol base que arbitró a sus hijos en dos partidos seguidos.

Uno de ellos sufrió una entrada fuerte y se tuvo que retirar del partido, por lo que el árbitro no dudó en actuar al finalizar el tiempo reglamentario. "El sábado pasado alucinamos con uno de los árbitros que arbitró no a uno de mis hijos, sino a dos. Mi marido recibió este WhatsApp por la noche", ha revelado. El mensaje decía: "Muy buenas, perdona las molestias, soy el árbitro de hoy. ¿Qué tal el peque?".

"Antes había llamado dos veces, lo que pasa es que ya era por la noche, mi marido no tenía el volumen y no se enteró", ha matizado. Tanto a ella como a las otras familias ya les llamó la atención desde el principio la actitud que tenía el árbitro con los niños: "Cada vez que pitaba algo, se acercaba a los niños, hablaba con ellos y les explicaba las cosas".

En el segundo partido ocurrió algo similar y su hijo salió cojeando por una dura entrada: "Cuando terminó el partido, el árbitro se molestó en acercarse a mi marido porque le vio con el niño y le pidió el número de teléfono". Al principio pensaban que al hacerse "un parte", por si el niño necesitaba ir al hospital o a un centro médico, tendrían que tener alguna comunicación, "pero no".

"Resulta que a este señor, cuando algún niño en algún partido se hace daño o se lesiona, se interesa por saber qué pasó. Me pareció un detallazo", ha opinado. Además, también ha dejado claro que sabe que esta actitud no es necesario que la tengan "todos los árbitros", ya que es algo anecdótico, pero sí le llamó "la atención".