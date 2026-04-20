Sale una imagen que aclara por fin lo que pasó entre Ayuso y Oyarzabal en la final de Copa del Rey

Oyarzabal le da la mano a Enrique Cerezo ante la mirada atenta de Ayuso y de Luis de la Fuente

Mucho se ha hablado este fin de semana del saludo entre el capitán de la Real Sociedad, Mikerl Oyarzabal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando éste acudió al palco de autoridades para recibir la Copa del Rey de la mano del ídem, Felipe VI.

El conjunto vasco se impuso en una reñida final contra el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis con el portero Marrero como gran héroe de la noche al parar dos de ellos a Sorloth y a Julián Álvarez.

Pero en redes sociales se habló más de lo que pasó fuera del campo que de lo ocurrió dentro del terreno de juego, donde la Real Sociedad se llevó su cuarta Copa del Rey, todo un hito para su afición.

En la red social de Elon Musk se especuló con que Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad y de la Selección Española, no había saludado a Ayuso de forma premeditada, algo que no es verdad.

Un nuevo vídeo demuestra que sí hubo saludo pero no fue captado por las cámaras de TVE, que cuando pincharon al palco de autoridades el capitán y la presidenta ya se habían saludado.

Ahora, una usuaria que estaba cerca del palco ha enseñado un vídeo donde se ve claramente cómo Ayuso le tiende la mano a Oyarzabal y el futbolista le devuelve el saludo sin mayor problema.

En el propio vídeo se puede ver cómo el saludo queda tapado en el tiro de cámara de televisión porque el portero Marrero, héroe de la noche al parar dos penaltis, se pone por delante.

Qué pasó con Juanma Moreno

También se viralizó en redes en la tarde del domingo el supuesto no saludo entre Mikel Oyarzabal y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anifitrión del partido que se celebraba en Sevilla.

De lo que se ha visto por redes parece que el capitán de la Real Sociedad hace lo siguiente: saluda con un abrazo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzan, después al rey Felipe VI, el que tiene la copa y ya.

Según las imágenes, Juanma Moreno se queda mirando a Oyarzabal pero no se produce el saludo, ¿saldrá después un vídeo donde se vea que sí se saludaron?