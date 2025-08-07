Baldoví ve el último titular sobre lo que ha hecho Mazón y solo tiene dos preguntas

La reacción del diputado valenciano Joan Baldoví a uno de los últimos titulares sobre una medida que llevará a cabo el Gobierno del popular Carlos Mazón está trayendo cola en redes sociales. Precisamente, porque no es el único que se hace varias preguntas surgidas de dicha noticia.

El propio político de Compromís ha compartido su estupefacción en su cuenta oficial de X -antes Twitter- donde ha compartido dicha información, con el siguiente titular: 'El Gobierno valenciano premia con la medalla al mérito policial a los escoltas que siguieron a Mazón el día de la DANA'.

En este sentido, se trata de los profesionales que estuvieron con el president durante el fatídico domingo en el que las lluvias torrenciales asolaron la Comunidad Valenciana, tardando horas en aparecer en el centro de mando. Según ElDiario.es, que ha publicado dicha noticia, también se estaría estudiando galardonar al personal de seguridad del Palau de la Generalitat.

La clara reacción de Baldoví

En este sentido, Baldoví ha sido muy directo al acompañar el mensaje solo de la información y de dos preguntas. La primera, que muchos usuarios también se hacen en los comentarios, pasa por el por qué de ese reconocimiento: "¿Medalla por escoltarlo en 'El Ventorro'?". En referencia al restaurante en el que Mazón asegura que estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana. No se ha quedado ahí Baldoví, que ha sentenciado la noticia con otra pregunta que deja entrever el malestar. Un simple y sencillo: "¿En serio?".