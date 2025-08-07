Teresa Rodríguez firma la reacción más sonada a lo ocurrido en una playa de Granada: dos frases y una foto

Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, ha firmado la reacción más sonada tras ver las imágenes grabadas en una playa de Granada, donde varios bañistas se han lanzado a la carrera para detener a migrantes llegados en una lancha.

"No fuimos siempre así. María Caro, de Sevilla, en el 2002 no dudó en amamantar a un bebé que llegaba en patera", ha escrito Rodríguez junto a la imagen de esa misma noticia, titulada: "Una turista amamanta al bebé de una inmigrante que llegó en patera".

En las reacciones, una persona ha señalado: "Ahora es complicado amamantar bebés, porque solo llegan maromos en edad militar". La propia Rodríguez ha respondido a ese comentario: "Deja de copiar y pegar argumentario de Vox, 'edad militar'. A ver si ahora las edades las va a marcar el militarismo. Es que hay que ser muy tontoooo".

En la misma línea, otra persona le ha dicho: "Eso era cuando venían mujeres... ahora son hombres todos y en edad militar". Y Rodríguez ha repicado de forma similar: "Edad militar' argumentario de Vox".

Entre quienes también han reaccionado a las imágenes está el periodista Pedro Piqueras, que en TVE ha lamentado: "Yo le llamo a esto el virus del odio, que se ha extendido a través de las redes desde hace mucho tiempo".

"No es cosa de España solamente eh. Tienes que ver lo que dicen por ejemplo los de Alternativa por Alemania, en Alemania, u otros grupos de carácter ultra en toda Europa. Es una especie de brote contra la inmigración que se extiende como la pólvora y que además tienen un valedor que es Donald Trump en EEUU que viene como a darle legitimidad a un pensamiento que antes no había", ha avisado.