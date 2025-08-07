Teresa Rodríguez firma la reacción más sonada a lo ocurrido en una playa de Granada: dos frases y una foto
"No fuimos siempre así".
Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, ha firmado la reacción más sonada tras ver las imágenes grabadas en una playa de Granada, donde varios bañistas se han lanzado a la carrera para detener a migrantes llegados en una lancha.
"No fuimos siempre así. María Caro, de Sevilla, en el 2002 no dudó en amamantar a un bebé que llegaba en patera", ha escrito Rodríguez junto a la imagen de esa misma noticia, titulada: "Una turista amamanta al bebé de una inmigrante que llegó en patera".
En las reacciones, una persona ha señalado: "Ahora es complicado amamantar bebés, porque solo llegan maromos en edad militar". La propia Rodríguez ha respondido a ese comentario: "Deja de copiar y pegar argumentario de Vox, 'edad militar'. A ver si ahora las edades las va a marcar el militarismo. Es que hay que ser muy tontoooo".
En la misma línea, otra persona le ha dicho: "Eso era cuando venían mujeres... ahora son hombres todos y en edad militar". Y Rodríguez ha repicado de forma similar: "Edad militar' argumentario de Vox".
Entre quienes también han reaccionado a las imágenes está el periodista Pedro Piqueras, que en TVE ha lamentado: "Yo le llamo a esto el virus del odio, que se ha extendido a través de las redes desde hace mucho tiempo".
"No es cosa de España solamente eh. Tienes que ver lo que dicen por ejemplo los de Alternativa por Alemania, en Alemania, u otros grupos de carácter ultra en toda Europa. Es una especie de brote contra la inmigración que se extiende como la pólvora y que además tienen un valedor que es Donald Trump en EEUU que viene como a darle legitimidad a un pensamiento que antes no había", ha avisado.