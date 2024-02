'Batalla de restaurantes' de reseñas: las opiniones de los locales de Cádiz del programa de Chicote

El popular cocinero Alberto Chicote estrena este jueves un nuevo programa en laSexta tras ¿Te lo vas a comer? y Pesadilla en la cocina. Se trata de Batalla de restaurantes, un espacio en el que varios restaurantes de una misma ciudad se enfrentarán para conocer cuál es el que mejor tiene un plato típico de ese lugar.

En este primer episodio, tanto el cocinero como su equipo se han desplazado a Cádiz en busca del mejor atún rojo. Para ello, ha visitado los restaurantes Ciclo y Burlesque en el corazón de Cádiz y Puerto Mío y Villanos Bistró en el Puerto de Santa María.

Pero, además de la conclusión que se llegue en el programa, también se pueden analizar las reseñas en que tienen estos restaurantes en una plataforma de referencia para buscar lugares como TripAdvisor.

Restaurante Ciclo

El primero en analizar es el restaurante Ciclo, que está situado en la calle Amaya 1, en la Esquina Soprani. Este local tiene una valoración de 4 estrellas sobre un total de 5 y tanto en el apartado de la comida, como en el del servicio y la relación calidad/precio tienen esas 4.

Su menú degustación, que está compuesto por seis platos dos postres, vale 56 euros por personas. Así la valora una cliente: "Cocina de mercado y proximidad. Cocina creativa pero que respeta la tradición gaditana. Un menú degustación (6 propuestas y 2 postres) que bien vale la visita. Y un servicio en sala super agradable y que te va a detallar cada plato para que descubras la esencia de cada uno. Nos sorprendió gratamente y superó las expectativas que teníamos".

Otro lo define como "un gran descubrimiento" y afirma que "ha sido un acierto probar el menú degustación". "Volveremos para comer a la carta y probar más cositas", añade esta misma persona.

Mientras que un cliente que fue el pasado mes de diciembre opina que son "platos elaborados con corazón" y así explica su opinión: "Pequeño local tratado con cariño y esmero, cuida los detalles, la vajilla y el producto. Personal muy amable y servicial. Imprescindible la berenjena y las gambas cristal. Cocina moderna sin perder la esencia de la tierra".

Restaurante Burlesque

Burlesque, el segundo local en analizar, tiene un valoración de 3,5 estrellas respecto a 5, aunque desgranado la comida y el servicio están valorado como un 4, la atmósfera como un 4,5 y la relación calidad/precio un 3,5.

Sin embargo y a pesar de que la mayoría de reseñas son positivas, hay algunas que se quejan del servicio y de lo que tardan en servir. "50 minutos esperando literalmente los primeros platos que eran salmorejo y ensaladilla (platos fios). Los calientes, 1:20 horas. El pan de los primeros 50 minutos muy bueno jajaja La comida no esta mal pero la tardanza hace que la experiencia no merezca la pena y espero que fuese por algún problema interno, sino, cierre en breve", afirma un comensal.

"Poca profesionalidad atendiendo mesas. Solo salvaría a una señora, lo demás mal. El responsable quería ser 'colega' no es correcto. El consejo que me dio era para 'cambiar un Turbante de lubina por otro pescado a la espalda para que por solo dos euros más la ración fuera más abundante'", se puede leer, que indica que los platos no tenían nada que ver.

Además, otro apunta que es un restaurante "bueno y bonito". "La comida que probamos nos encantó (falsos nigiris de ortiguillas con atún, caldereta de mero y mejillones, y cordero al horno). El precio me pareció adecuado (menos de 35 euros por persona), y el servicio correcto", comentó.

Restaurante Puerto Mío

Otro restaurante al que va a acudir Chicote y su programa es Puerto Mío, que en TripAdvisor tiene una valoración de 4,5 estrellas respecto a 5. La distribución es de 4 estrellas en las casillas de comida y relación calidad/precio y 4,5 en la de servicio.

El resumen de las últimas reseñas es claro. Excelente, perfecto para comer, muy recomendado o cenar o tapitas espectaculares son algunos de los calificativos que han puesto los comensales en en la página web. Cuesta encontrar comentarios negativos en la lista.

"Veníamos a tomar una cervecita al lado del rio y hemos acabado comiendo unas tapas brutalmente ricas. La atención de la dueña es encantadora y de ls chicas también. Cada vez que venga al puerto será una parada obligada.", afirma un usuario.

Otra, en cambio, es también tajante y explica así su opinión: "Muy rico todo. El trato muy agradable. Maria y Pedro muy cordiales. Lo recomiendo. Aparcamiento al lado y vistas al mar".

Restaurante Villanos Bistro Canalla

El último restaurante elegido por Chicote y su equipo para este programa es Villanos Bistro Canalla, un local con precios que rondan los 20 euros y que se encuentra en la gaditana Avenida Amilcar Barca 35.

En esta ocasión, la valoración vuelve a ser de 4 estrellas respecto a 5 gracias a un total de 122 opiniones. La comida está valorada en 4, mientras que el servicio y la relación de la calidad/precio de los platos es de 3,5.

La queja fundamental de los usuarios es que el servicio no es el mejor: "La comida muy rica, en especial los postres, y de todos, el mejor, la torrija con helado de leche merengada. Pero los camareros fueron muy antipáticos, ninguno tuvo ni una sonrisa en todo el rato que estuvimos allí".

Sin embargo, también se valora muy positivamente la comida: "La comida estaba exquisita. Pedimos ensaladilla rusa y un salmorejo de entrante, también unos huevos rotos con gambas de cristal para compartir entre dos. El precio muy acorde a la calidad del producto y la comida. Servicio muy rápido y amable. Muy recomendado".