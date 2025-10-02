Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'Batch cooking' nivel Dios: el cocido que arrasa por su organización milimétrica

"Esto es Michelin pero para mileuristas".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Tuit de @MrBornToRun@MrBornToRun

El batch cooking es uno de los trucos caseros que más pueden facilitarnos la vida, y aunque implique dedicarle más de medio día, lo cierto es que es una inversión que luego agradeces durante toda la semana.

En concreto, esta técnica con cada día más adeptos consiste en preparar y organizar los menús diarios dando con el objetivo de facicitarte las comidas los días posteriores, ya que es mucho más fácil preparar la cena o la comida durante la semana si ya tenemos preparados la mitad de los ingredientes o incluso ya listos algunos de los platos.

Un perfecto ejemplo de este método ha sido el que ha utilizado el tuitero Jaime de Martín (@MrBornToRun), quien se ha hecho viral al compartir a través de su cuenta en la red social X el perfecto empaquetado de su cocido madrileño.

En concreto, en la imagen se puede ver una encimera convertida repleta de bolsas herméticas, tuppers y tarros de cristal donde el usuario ha guardado su cocido, el cual está perfectamente cocinado, separado, envasado y listo para resistir hasta el fin de semana.

"Cocina limpia, cocido finiquitado y empaquetado hasta el fin de semana", ha manifestado el tuitero, justo antes de eneñar la fotografía que le hace llevarse la medalla a la organización.

Garbanzos en táper, verduras en bolsitas, carnes separadas al vacío y hasta los caldos medidos y guardados en tarros de cristal, el usuario lo tiene absolutamente pensado.

En la sección de comentarios, los usuarios se ha debatido entre la envidia, la admiración y el humor. "Esto es Michelin pero para mileuristas"; "Marie Kondo está tomando apuntes"; "¿A qué hora me lo traen para estar pendiente?"; "Más precisión que la de un ingeniero. ¡Para quitarse el sombrero!".

Más allá de la broma, la foto refleja un cambio en la forma de afrontar las comidas semanales: el cocido ya no es solo una oda a las abuelas, sino también un ejemplo perfecto de cómo adaptar la tradición a las agendas más apretadas.

