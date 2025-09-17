Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Belén Esteban confiesa que votó a Ayuso y ahora explica cabreada por qué no lo va a hacer más
La princesa del pueblo se ha sincerado en Ten. 

Belén Esteban en TVETVE

Belén Esteban se ha mojado en política y ha contado cómo ha sido su amor y desamor con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha reconocido que votó en las últimas elecciones, las de la pandemia. 

"Voy a ser muy clara. Yo fui una de las personas que voté a Ayuso. Sé que en temas de política no me tengo que meter. Cuando pasó lo de la pandemia, pero el otro día hablando con mi marido, los dos llegamos a una misma conclusión", ha explicado en Ten. 

Para Esteban, "ha habido tantas cosas que Ayuso ha hecho tan mal que desde luego mi voto ya no lo va a tener". Sobre si ella y su marido votan lo mismo, como le ha preguntado María Patiño, ha dicho que no. 

"Nosotros hablamos. Me da igual y sé que me van a dar por todos los lados pero ya estoy harta de tenerme que callar y no poder hablar de política. Dicen 'la inculta esa'", ha explicado sobre lo que dicen de ella. 

"La inculta esta es ciudadana y paga sus impuestos y vota y puedo hablar de política como cualquier persona porque igual estoy más enterada que mucha gente que se sientan en cadenas privadas para pelotear a las mismas gentes", ha zanjado cabreada. 

Hace casi dos años, en el podcast de Carlota Corredera, en vísperas de las elecciones del 23 de junio, dijo: "Yo sé a quién voy a votar. Pero estoy un poco indecisa porque a mí no me gusta que se junten varios partidos". 

"A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser", comentó. "Yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Y yo lo que no voy a hacer es meter a un partido político a medias con otro que puedan gobernar y en vez de ir para adelante, ir para atrás", afirmó entonces sobre la posible llegada de Vox al Gobierno junto con el PP.

