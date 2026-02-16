Bianca, nativa americana y cartera en Minneapolis, sobre el temor al ICE: "No me quito el uniforme ni para ir a casa"

Este jueves, el conocido como "Zar de la frontera", Tom Homan, ha anunciado el final del despliegue masivo del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) en Minnesota.

Se estima que aproximadamente 3.000 agentes federales han sido destinados en la zona desde el pasado 1 de diciembre. El objetivo de ese operativo del ICE en Minnesota era buscar "delincuentes peligrosos extranjeros ilegales".

Sin embargo, muchas de las personas que han sido detenidas no contaban con antecedentes penales e incluso eran menores de edad. En concreto, desde la cadena de televisión estadounidense CBS han señalado que menos del 14% de los arrestados por el ICE han sido individuos que han cometido delitos violentos.

En cualquier caso, lo más destacable es que dos ciudadanos estadounidenses han muerto tiroteados en plena calle a manos de agentes del ICE: Renee Good, el pasado 3 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero.

Esos asesinatos han desatado el temor de muchas de las personas que viven en Minnesota. Una de ellas es Bianca Sonnenberg, nativa americana y cartera en Minneapolis (ciudad del estado de Minnesota).

El uniforme de cartera, un elemento de seguridad para Bianca

La mujer ha oído hablar de detenciones de indígenas por parte del ICE, por lo que ha decidido llevar permanentemente su uniforme como trabajadora del Servicio Postal de EEUU para evitar ser un posible blanco de los agentes.

"Me siento agradecido por haber tenido este privilegio de ser empleada federal. Durante el día, puedo ir a la tienda; puedo moverme por mi comunidad sin sentir que me van a molestar. Pero uso el uniforme en casa porque me da miedo no hacerlo. Podrían atacarme", ha destacado la cartera, tal y como recoge la revista estadounidense Mother Jones.

"Es una locura, porque siempre digo que solo temo a Dios, pero definitivamente han desencadenado algo en mí que me hace ser más protectora de mí misma, de mi entorno y de las personas que me importan", ha asegurado Bianca Sonnenberg.