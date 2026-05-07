Belén Rueda recuerda con Aimar Bretos el fallecimiento de su hija de 11 meses

La actriz Belén Rueda se sinceró sobre la muerte de su hija cuando esta apenas tenía 11 meses. Lo hizo en La noche de Aimar, donde además ha hecho un repaso a su trayectoria profesional junto al nuevo presentador de laSexta y director de Hora 25.

"Siendo muy joven, con 32 años, perdí a mi hija", recordó. Esta niña, María, falleció por una cardiopatía sin llegar a cumplir un año de edad. Pero esta no ha sido la única pérdida que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida.

"Luego también familiarmente mis papás desaparecieron demasiado pronto. Hay un momento en el que dices: 'Ya, ya no me toca más'. Parece que de repente la vida se enreda y se enreda en modo mal", reflexionó Belén Rueda en el programa de laSexta.

"La muerte nos enseña que tenemos que aprovechar el momento"

La actriz madrileña fue más allá, opinando sobre la huella que dejan los seres queridos que han fallecido: "Yo creo que los que no están viven entre nosotros, no de una forma sobrenatural, sino en nuestro recuerdo".

"Creo que de alguna manera viven en nosotros y la muerte nos ayuda a entender también que tenemos que aprovechar el momento", añadió después Belén Rueda, quien volvió a referirse a su hija.

"Si yo pudiera traerla, no dudaría ni medio segundo, pero no la puedo traer y busco de alguna manera alguna razón para poder entender por qué la vida es así", aseguró ante la mirada de Aimar Bretos.

"María ha sido y es muy importante en mi vida, me ha enseñado muchas cosas y su recuerdo viene a mí para recordarme que estoy viva", añadió justo antes de declararse militante del optimismo porque "es primordial".

Sobre el directivo que le dijo que no tenía "suficientes tetas": "Ahora le denunciaría"

Durante la charla que mantuvo con Aimar Bretos, Belén Rueda también recordó un episodio de acoso que vivió cuando apenas estaba empezando en la profesión. "¿Qué se siente cuando un directivo te dice que no tienes suficientes tetas?", le preguntó el periodista.

"Me quedé sin habla, era muy joven, era mas inocente", recordó Belén Rueda, que aseguró que si le pasara ahora "le hubiera dicho" que le iba "a denunciar". "Cualquier palabra que le diga sería ponerme en el lugar donde se ha puesto él", afirmó la actriz.

Asimismo, señaló que si le hubiera insultado llamándole "imbécil o gilipollas" sería ponerse "en su posición". "Ahora mismo es posible que le dijera, 'tienes toda la razón', me iría y le denunciaría", sentenció Belén Rueda.