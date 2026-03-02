Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
A Belén Rueda le recuerdan que empezó con las Mama Chicho y se pronuncia así sobre si ahora hay más libertad que antes
"Aquello era…".

Rodrigo Carretero
La actriz Belén Rueda

La actriz Belén Rueda, que estos días estrena la película El Vestido, se ha pronunciado sobre si ahora hay más o menos libertad que antes a raíz de que, durante una entrevista, le recordaran que ella empezó su carrera con las Mama Chicho, aquel recordado grupo de seis bailarinas italianas que fue símbolo de Telecinco en los primeros años de la cadena. 

Rueda ha subrayado en El Mundo que la no igualdad "nos afecta a todos" y "no es cosa de tías": "Conviene recordarlo ahora que parece que estamos dando un paso atrás en este sentido. Nací en el 65, he vivido mi tiempo y he tenido que ir quitándome determinadas capas de machismo que, por cultura y educación, estaban admitidas. No vayamos a retroceder ahora".

Es en ese momento cuando el entrevistador, Iñako Díaz-Guerra, le plantea que ella empezó en la Telecinco de las Mama Chicho. Belén Rueda es muy clara en ese aspecto: "Aquello era… Por eso defiendo, cuando cierta gente se queja de que somos menos libres y ya no se puede hacer nada, que hay cosas que está muy bien que no se puedan hacer". 

"Se está defendiendo el respeto"

"Para las que vivimos aquello, ese sexismo era normal y ha llevado mucho trabajo lograr que dejara de serlo. No se está coartando la libertad de nadie, se está defendiendo el respeto", subraya la actriz, que destaca que "en el momento en el lo que tú dices es ofensivo para otro, tienes que empezar a mirarte tu concepto de libertad". 

"Nos ha costado a todos ese cambio, porque había una cultura muy incrustada en la sociedad, pero mis hijas me han ayudado mucho a verlo. Y me niego a que ellas pasen por ciertas cosas que pasé yo. Hay que defender lo conseguido", subraya Belén Rueda, ganadora de un Premio Goya a la mejor actriz revelación por Mar Adentro.

