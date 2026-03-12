Starmer sabía del riesgo de nombrar a un embajador vinculado a Epstein... y lo hizo igual

El primer ministro británico, Keir Starmer, ofrece una actualización sobre la situación en Oriente Medio en la sala de prensa de Downing Street, en Londres, el 5 de marzo de 2026.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, sigue envuelto en una formidable polémica por el caso de Jeffrey Epstein, el pederasta norteamericano que aún se lleva reputaciones por delante casi siete años después de suicidarse. Cuando parecía que lograba cierta estabilidad, han surgido nuevos documentos que desvelan que el premier fue advertido de los riesgos de nombrar a Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos. Un hombre cercano al criminal sexual que ha llegado a ser detenido por ello y sigue bajo investigación policial.

La publicación del primer lote de documentos que cubre la investigación de antecedentes del diplomático, quien presuntamente filtró documentos gubernamentales a Epstein para debatir entre señoros poderosos, agiganta la presión sobre el laborista porque deja claro que saber, sabía y hacer, no hizo.

Las más de 100 páginas de documentos sugieren que surgieron preocupaciones sobre los "riesgos reputacionales" que conllevaba el nombramiento de Mandelson como jefe de la legación en Washington, debido a su amistad con Epstein, pero también por sus renuncias previas al Gobierno y su apoyo a un mayor acercamiento con China.

Starmer despidió a Mandelson del que se considera el puesto más prestigioso del servicio diplomático británico en septiembre pasado, cuando la profunda relación con el abusador de niñas convicto comenzó a hacerse evidente.

Lo que dicen los papeles

Tras ceder a la presión del opositor Partido Conservador el mes pasado para publicar los documentos, el Gobierno publicó este miércoles la primera parte, pero sugirió que aún no se podían obtener intercambios más reveladores debido a la investigación policial.

Aún así, ya hay titulares importantes. Un documento titulado "Aviso al primer ministro, comprobaciones realizadas el 4 de diciembre de 2024" decía: "Tras la primera condena de Epstein por proxenetismo con una menor de edad en 2008, su relación continuó entre 2009 y 2011, comenzando cuando Lord Mandelson era ministro de Economía y continuando tras el fin del gobierno laborista. Según informes, Mandelson se alojó en casa de Epstein mientras este estuvo en prisión en junio de 2009".

En un resumen de una llamada de investigación entre el asesor general de Starmer y el asesor de seguridad nacional, Jonathan Powell, en septiembre, un documento indicaba que Powell había considerado el proceso de nombramiento "extrañamente apresurado", indica Reuters. Hasta de "inusual" lo tilda.

Powell expresó su preocupación por la "reputación" de Mandelson en conversaciones con Morgan McSweeney, entonces jefe de gabinete de Starmer. Otro documento, fechado el 11 de diciembre de 2024, indicaba que el director de comunicaciones de Starmer estaba satisfecho con las respuestas de Mandelson a las preguntas sobre su relación con Epstein.

Funcionarios del gobierno informaron a Starmer que quedaría "expuesto" si algo salía mal si optaba por un nombramiento político como el de Mandelson. "Si algo sale mal, podría estar más expuesto, ya que el individuo tiene una mayor conexión personal con usted", declararon los funcionarios antes del nombramiento.

Lord Peter Mandelson sale de su casa en el noroeste de Londres, con su perro en brazos, el 14 de febrero de 2026. Maja Smiejkowska / PA Images via Getty Images

Lo por venir

A pesar de la defensa de Starmer, quien afirmó que Mandelson le había mentido sobre el alcance de su relación con Epstein, en el parlamento algunos legisladores de la oposición afirmaron que los documentos demostraban que el primer ministro conocía sus vínculos desde hacía tiempo.

"Se supone que debemos creer que el primer ministro, quien en su día fue el fiscal jefe de este país, no pudo ver esta tontería", declaró el legislador conservador Alex Burghart. "Es inconcebible".

Varios legisladores expresaron su conmoción por las exigencias de indemnización por despido de Mandelson. Había solicitado una indemnización de 547.201 libras (634.115 euros al cambio de hoy) tras su despido, pero recibió 75.000 libras (86.912 euros), en lo que el gobierno describió como un "acuerdo razonable".

Próximamente se publicarán más documentos que, según el equipo del primer ministro, demostrarán que Mandelson mintió a Starmer sobre el alcance de su relación con Epstein antes de su nombramiento como embajador, en diciembre de 2024.

Darren Jones, secretario jefe de Starmer, declaró al Parlamento que el gabinete había aprendido la lección del nombramiento y había tomado medidas "para abordar las deficiencias del sistema".

Un peso pesado

Mandelson, ministro del Ejecutivo cuando el Partido Laborista estaba en el poder hace más de 15 años, renunció a la Cámara de los Lores, la cámara alta del parlamento, en febrero por sus vínculos con Epstein. Fue arrestado el mes pasado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. Los archivos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU en enero incluían correos electrónicos que sugerían que Mandelson había filtrado documentos gubernamentales a Epstein y que el delincuente convicto había registrado pagos a Mandelson o a su entonces pareja, ahora esposo.

Mandelson ha declarado no recordar haber recibido pagos. No ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones de filtración de documentos ni respondió a los mensajes en busca de declaraciones.

Apodado "el príncipe de las tinieblas" por su enfoque maquiavélico del poder, Mandelson se convirtió en el director de comunicaciones de los laboristas en los años 80 del pasado siglo. Ayudó a transformar un partido, visto como rígido y dominado por los sindicatos, en tiempos de poder imparable thatcherista, en el proyecto conocido como "Nuevo Laborismo", que finalmente ganó por abrumadora mayoría las elecciones de 1997. Aupó, pues, a Tony Blair y Fue uno de los ideólogos de la famosa Tercera Vía, una socialdemocracia con ramalazos liberales que convenció a los ciudadanos.

Como era uno de esos fontaneros que se necesitan en muchos frentes, fue designado como ministro sin cartera, lo que le permitió asistir a reuniones del gabinete y le otorgó amplios poderes en el Gobierno, pero poco más de un año después en el cargo, se vio obligado a dimitir en 1998 por no declarar un préstamo obtenido de un colega millonario para comprar una casa. Así pues, esta no es su primera polémica.