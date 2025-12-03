Antón Losada dice cómo deberían llamarse realmente las memorias de Juan Carlos: "Es el espíritu real del libro"

El politólogo Antón Losada, Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y escritor de obras como Constitución: La Reforma Inevitable, ha reaccionado sin tapujos a la publicación en España de Reconciliación, libro de memorias del rey emérito Juan Carlos.

Lo ha hecho en el programa vespertino de TVE, Malas Lenguas, presentado por el periodista Jesús Cintora, y ha dado un nombre en sustitución del original. "Yo creo que está mal titulado, debería titularse Revancha, que es el espíritu real del libro, y creo que es un título con más gancho comercial y que seguramente hasta tú y yo podríamos comprar un libro escrito por el emérito".

Se ha centrado, más tarde, en hablar del primer nieto de Juan Carlos, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, conocido comúnmente como Froilán. Según Losada, si el rey emérito cuenta en sus memorias que es él quien ha enderezado a su nieto, "teniendo en cuenta la rectitud de la vida que hemos conocido, sobre todo en los últimos años, del emérito...".

"La rectitud de su vida fiscal, la rectitud de su vida familiar, ese curioso sentido del patriotismo de que 'quiero mucho a España, pero el dinero mejor lo tengo fuera por si acaso', si es él quien ha enderezado a ese diamante en bruto que todos sabemos que ha sido siempre Froilán, pues efectivamente, témete lo peor", ha continuado.

La "mano" de Froilán en el último vídeo del emérito

De hecho, cree que se ve bastante "la mano de Froilán" en la calidad del último vídeo que ha grabado el emérito, al que ha tenido acceso The Objective, dirigiéndose a los jóvenes españoles para vanagloriarse de la importancia de la monarquía en la Transición española, además de pedir apoyo para su hijo, el rey felipe VI.

"Su modernidad visual, en ese mensaje tan bien construido para conectar con el público joven, ese mensaje de Navidad que yo creo que pretendía ser un TikTok y ha acabado siendo un TokTok", ha concluido Losada.