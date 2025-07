Benjamín Prado hace esta pregunta al referirse a una de las noticias políticas del día: "Es bastante extraño"

El escritor Benjamín Prado opinó este martes en el programa Más Vale Tarde de la que, sin duda, fue la noticia más importante de este martes en España, que fue la confirmación por parte del Tribunal Supremo del procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

"Esto puede significar dos cosas al mismo tiempo. Que nunca había llegado tan lejos la persecución de un fiscal general o que nunca un fiscal general había hecho cosas tan malas. Quizá las dos puedan ser compatibles", aseguró el popular escritor y tertuliano televisivo.

Además, describió que la nota emitida por el magistrado no conforme con el veredicto de culpabilidad "es muy dura". "Dice que no hay indicios suficientes o que no se ha escuchado a los periodistas que declararon tener el correo antes que el fiscal", comenzó afirmando.

"También que no reveló ningún dato que no se conociese públicamente con anterioridad o que el entorno de Isabel Díaz Ayuso fue el que aludió a la asistencia de unas negociaciones que conllevaban a la aceptación de la comisión de dos delitos y cuando se publicó la nota se había difundido el correo del abogado de González Amador", sentenció.

Prado, finalmente, quiso hacer una reflexión y una pregunta en voz alta sobre este hecho: "Son demasiadas cosas que hacen que se entienda mal el por qué a él sí y a la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez (su causa se archivó por parte del Tribunal Supremo) no. Es bastante extraño".