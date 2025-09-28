Boris Izaguirre responde a María Pombo semanas después de sus polémicas palabras sobre la lectura

Cuando parecía que las aguas se habían calmado respecto a las palabras de María Pombo sobre leer, el presentador y periodista Boris Izaguirre ha finiquitado el tema respondiendo con claridad y contundencia.

"Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer y encima no sois mejores porque os guste leer", pronunció la popular creadora de contenido. Las redes sociales se llenaron de reacciones e incluso hubo comentarios por parte de escritores como Miguel Gane y el polémico Michel Houellebecq.

"Yo sí leo internet, no como María Pombo, que no lee nada, porque tampoco lee los comentarios que le hacen", ha pronunciado al principio de la entrevista en el pódcast 'Lo que tú digas', presentado por Álex Fidalgo (@lqtdradio).

"Que ella lo que ha dicho es que leer no te hace mejor, estoy completamente en desacuerdo con ella y la prueba soy yo mismo. A lo mejor ella también está en desacuerdo conmigo, ¿entiendes? Y no le parecerá una prueba suficiente", ha añadido.

Sin duda, para Izaguirre leer ha sido "esencial" para que él pueda tomar todas las decisiones que ha ido tomando a lo largo de su vida, sobre todo para tener la actitud que tiene "ante las desgracias, ante el populismo, ante las noticias falsas, ante la carencia total de credibilidad de muchos de los debates que en este momento se sostienen en este país y que no hacen más que avanzar un pensamiento con el que nunca puedo estar de acuerdo".

Este pensamiento es uno "opresor, molesto, que se irrita fácilmente y que lo que quiere es subyugarte para dominarte". Ha concluido razonando no tener tan claro "que una persona como María Pombo tenga la misma actitud".

En cuanto a reacciones, algunos creen que aunque no lo haya dicho directamente, pareciera que le hubiera "llamado facha por no leer". Por otro lado, la gran mayoría ha defendido que leer "solo da cosas positivas". "Leer te da conocimiento, pero no te hace mejor", ha opinado otra usuaria.