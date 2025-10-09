Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Broncano se marca este objetivo con Rufián, el político lo acepta y 'La Revuelta' firma un tuit que da que hablar
Virales

Broncano se marca este objetivo con Rufián, el político lo acepta y 'La Revuelta' firma un tuit que da que hablar

"Día y hora". 

Alfredo Pascual
Rufian y Broncano.Getty Images / TVE

Conversación con protagonistas totalmente inesperados la que se ha vivido en las últimas horas en la red social de X. Esta ha sido entre la cuenta oficial del programa La Revuelta, que conduce David Broncano en TVE, y el político catalán y portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Todo comenzó en el programa de este miércoles y la visita de la humorista Valeria Ros. Ella mostró un titular de un medio digital en el que se decía que La Revuelta llegaba con cambios para la segunda temporada y destacaba que habían decidido prescindir de la cómica. 

"Un access de lunes a jueves y lo único que cambia es que me voy yo para ganar audiencia... si he venido cuatro días", comentó Ros. Broncano, en ese momento, aprovechó para fijarse en otra noticia que se podía leer y que decía que "Rosalía, Rufián o ex de OT... los nombres más valorados para ser entrevistados por Broncano".

"Hay que intentar que vengan todos el mismo día, Ricardo. Me marco un objetivo, que vengan de aquí a final de trimestre Rosalía, Rufián y algún ex de OT", aseguró Broncano. 

En X la cuenta oficial del programa compartió este momento e hizo la siguiente matización: "Rosalía imposible, pero yo creo que Rufián y Javián (concursante de la primera edición del talent) sí que se podrían pasar".

El político catalán no tardó en contestar y se ofreció a ir al programa. "Día y hora", respondió Rufián a ese tuit en una publicación que lleva más de 800.000 visualizaciones y 18.000 me gusta

Desde el programa, han recogido el testigo y han reaccionado siendo fieles a su tono de humor y a la ironía que hacen en muchos comentarios. "Ya sabes que mientras sea después de El Hormiguero, cualquier día", han escrito, recordando así la polémica que vivieron el año pasado sobre el orden de los invitados si estos van a ambos programas. 

Alfredo Pascual
