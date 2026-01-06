Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bustamante responde de una forma muy elegante a los que se han metido con él por su físico
Virales
Virales

Bustamante responde de una forma muy elegante a los que se han metido con él por su físico

Ha explicado la razón por la que se borró X.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El cantante David Bustamante.GETTY

El cantante David Bustamante ha respondido en una entrevista concedida al diario El Mundo y publicada este martes 6 de enero, Día de Reyes. En ella, entre otras cosas, repasa toda su carrera, pero también habla de cómo afronta las críticas, los comentarios que le hacen y cómo su físico está siempre cuestionado. 

De hecho, hace un año se vio inmerso en un sinfín de comentarios gordófobos a raíz de cómo apareció cantando en un concierto. "También le han dado caña por el físico", le han comentado en la entrevista.

Bustamante no ha tenido reparos en contestar: "Mucha, mucha. ¿Por qué no se fijan en la calidad que doy en el concierto? Porque hice un buen concierto. Pero nada: 'Mira cómo está', 'se ha dejado'... Cada uno tiene sus etapas y hay personas que pagamos con la comida todo el estrés que pasamos".

"Ahora en vacaciones me he puesto... Como porque tengo ansiedad y porque tengo una mala relación con la comida, me engorda. Es bastante duro. ¿Y ahora qué dicen? (Se señala el abdomen). Ahora me dicen: 'Es que antes estabas así'. No es por preocupación, es por joder", ha asegurado.

¿Por qué no se fijan en la calidad que doy en el concierto? Porque hice un buen concierto. Pero nada
David Bustamante

Se ha borrado su cuenta en X

Además, también ha reflexionado sobre las redes sociales, especialmente X (o Twitter) y sobre cómo puede afectar por la gran cantidad de comentarios ofensivos que se leen desde perfiles anónimos. Por ello, Bustamante se ha eliminado la cuenta de esta plataforma. 

"¡Hace tiempo me la borré! Un nido de víboras, no jodas. Instagram lo leo a veces y cuando leo algo que no es normal, lo borro. Si sigues te termina afectando", ha afirmado el artista.

Ahí ha aprovechado para comentar que en estos lugares se dicen cosas que no se dirían en directo: "No hay que decirle a nadie en redes lo que no te atreverías a decirle a la cara, y a mí a la cara nadie me ha dicho nada". 

"Es lo contrato. Amor, cariño y respeto porque me lo he ganado. No soy ningún niñato, soy un señor de 43 años ya", ha sentenciado.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 