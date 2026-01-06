Bustamante responde de una forma muy elegante a los que se han metido con él por su físico

El cantante David Bustamante ha respondido en una entrevista concedida al diario El Mundo y publicada este martes 6 de enero, Día de Reyes. En ella, entre otras cosas, repasa toda su carrera, pero también habla de cómo afronta las críticas, los comentarios que le hacen y cómo su físico está siempre cuestionado.

De hecho, hace un año se vio inmerso en un sinfín de comentarios gordófobos a raíz de cómo apareció cantando en un concierto. "También le han dado caña por el físico", le han comentado en la entrevista.

Bustamante no ha tenido reparos en contestar: "Mucha, mucha. ¿Por qué no se fijan en la calidad que doy en el concierto? Porque hice un buen concierto. Pero nada: 'Mira cómo está', 'se ha dejado'... Cada uno tiene sus etapas y hay personas que pagamos con la comida todo el estrés que pasamos".

"Ahora en vacaciones me he puesto... Como porque tengo ansiedad y porque tengo una mala relación con la comida, me engorda. Es bastante duro. ¿Y ahora qué dicen? (Se señala el abdomen). Ahora me dicen: 'Es que antes estabas así'. No es por preocupación, es por joder", ha asegurado.

¿Por qué no se fijan en la calidad que doy en el concierto? Porque hice un buen concierto. Pero nada David Bustamante

Se ha borrado su cuenta en X

Además, también ha reflexionado sobre las redes sociales, especialmente X (o Twitter) y sobre cómo puede afectar por la gran cantidad de comentarios ofensivos que se leen desde perfiles anónimos. Por ello, Bustamante se ha eliminado la cuenta de esta plataforma.

"¡Hace tiempo me la borré! Un nido de víboras, no jodas. Instagram lo leo a veces y cuando leo algo que no es normal, lo borro. Si sigues te termina afectando", ha afirmado el artista.

Ahí ha aprovechado para comentar que en estos lugares se dicen cosas que no se dirían en directo: "No hay que decirle a nadie en redes lo que no te atreverías a decirle a la cara, y a mí a la cara nadie me ha dicho nada".

"Es lo contrato. Amor, cariño y respeto porque me lo he ganado. No soy ningún niñato, soy un señor de 43 años ya", ha sentenciado.