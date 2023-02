Cachondeo en Twitter por la fotografía que ha utilizado la Junta de CyL en un tuit

El perfil de Twitter de la Junta de Castilla y León (@jcyl) ha anunciado que los ciudadanos que viven en medios rurales podrán utilizar el llamado "transporte a la demanda" para que puedas desplazarte entre municipios.

Sin embargo, los responsables de la cuenta han empleado una fotografía que ha provocado un aluvión de burlas en la red. Por ende, la atención de los usuarios se ha desplazado a la imagen en sí y no tanto al texto, que, por el contrario, era lo más importante del tuit.

La propia web del servicio explica en Internet que puedes llamar de forma gratuita para reservar plaza en los autobuses públicos facilitados por la Junta. Está dirigido, sobre todo, a las personas que viven en las zonas de Castilla y León más desoladas.

No obstante, además de la información facilitada, han acompañado el texto con una fotografía que no pertenece a la región, y se sabe porque la comunidad no tiene playa, como sí da a entender la imagen. Por eso, el tuit no ha dejado de recibir comentarios desde su publicación.

"Si vives en el medio rural y necesitas trasladarte a otro municipio para acudir al médico o hacer la compra, #CastillayLeón te ofrece el transporte a la demanda", anuncian en Twitter.

En cuanto a la fotografía del tuit, se trata de una carretera secundaria ubicada en mitad de una zona rural con niebla y montañas a lo lejos del lugar.

Pero no es lo único que aparece, porque también se aprecia una zona de playa a la derecha de la imagen, un detalle que ha desatado las mofas en la red debido a que Castilla y León no tiene playa.