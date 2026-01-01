Cambio histórico en la televisión de España a partir de este 1 de enero de 2026 con el fin de la emisión de este canal tras 44 años

Se acabó. Tras 44 años de emisión el canal MTV cierra para siempre. La mítica cadena musical que tan de moda se puso, sobre todo en los 80 en Estados Unidos, y que llegó a España en los 2000, desaparece.

Paramount Global ha hecho efectivo el cierre definitivo de su oferta de canales musicales en España, lo que supone el fin de la señal en abierto y en televisión lineal de marcas icónicas como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV Live y Club MTV.

"Hoy se apaga la señal de MTV Music Television, 44 años después. Antes del streaming y de los algoritmos, la música tenía ritual y descubrimiento. Además, había algo especial y emocionante en la espera de los estrenos. Había anticipación", dice un usuario apenado en redes sociales.

Y prosigue: "MTV fue una puerta a un mundo donde las canciones se veían, se sentían y se vivían a través de imágenes que marcaban época. Transformó para siempre la forma de conectarnos con los artistas, con la estética y también entre nosotros. A partir de hoy, queda en la historia".

No sólo afecta a España

Esta decisión, triste para muchos, no sólo afecta a España. También dejan de estar en emisión los canales de MTV en Reino Unido e Irlanda y después en Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

La marca no desaparece y el canal principal de la cadena se mantendrá en algunas plataformas de pago. Eso sí, se acabó la música y mayormente habrá entretenimiento y realities.

En España muchos recordarán MTV por dos programas que dieron fama a la cadena cuando era en abierto: Gandía Shore y Alaska y Mario.

No ha podido ser más simbólico el último videoclip que se ha emitido: Video Killed the Radio Star. Algo que muchos interpretan como una metáfora pero cambiando el vídeo por YouTube o TikTok y el radio star por la propia MTV.