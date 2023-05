El cantante de 'Coldplay' para su actuación en Barcelona por lo que hace una chica del público

Coldplay ha empezado en Barcelona el primero de los cuatro conciertos que tiene pensado dar el grupo en la ciudad condal. Como no podía ser de otra forma, la banda rindió homenaje a Tina Turner en el día de su muerte dedicándole el concierto. "Todo este show está dedicado a la hermosa Tina Turner", dijo el cantante del grupo Chris Martin en el Estadio Olímpico de Barcelona ante 50.000 personas.

Además de este, los espectadores pudieron disfrutar de un momento que quedará para siempre en sus retinas y que se está viralizando en Twitter. Mientras tocaban Yellow, Chris Martin se percató de una chica que estaba totalmente de pie encima de otra persona y dijo: "Espera, espera. Es lo mejor que he visto. ¿Cómo estás levantada por encima de todos? No lo entiendo. ¡Mirad a esa chica impresionante! ¡Es increíble! ¡Es lo mejor que he visto en un concierto! ¿Eres acróbata?".

Las cámaras del concierto se centraron en ella durante unos segundos, captando la emoción en su cara.

Así fue el momento: