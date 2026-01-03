Carlos Bardem advierte de lo que ocurrirá ahora tras la captura de Maduro a manos de EEUU

El conocido actor Carlos Bardem, que además es licenciado en Historia y Premio de Novela Histórica de la Semana Negra de Gijón, ha advertido de lo que ocurrirá después de que Estados Unidos haya capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras una serie de ataques a ese país.

Bardem ha tirado de ironía para señalar que "el premio de la paz de la FIFA" [en referencia al galardón que la FIFA otorgó en noviembre a Trump], jaleado por la Premio Nobel de la Paz [en alusión a María a María Corina Machado, última ganadora del galardón] , bombardea, secuestra y prepara el saqueo de otro país".

"Cualquier ficción acaba aquí"

"Cualquier ficción de derecho internacional acaba aquí. Vuelve el Imperialismo del XIX. Lo que sigue está en los libros de historia", ha avisado Bardem.

Ese mensaje está en la línea de lo que ha apuntado Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial en el S.XXI y Graduado en Relaciones Internacionales, que ha insistido en que "estamos más cerca del S.XIX que del XXI. Un mundo de esferas".

Claves del ataque

En opinión de Saldaña hay varios puntos clave en el asunto:

Venezuela es el primer paso, pero el objetivo último es Cuba.

El objetivo ahora es "sentar a Maduro en el banquillo y que en Venezuela se establezca un gobierno de transición para acabar dando el poder a María Corina".

Se afianza la idea de las esferas de influencia y el giro de EEUU hacia su hemisferio.

Otras potencias pueden tomar ejemplo (China con Taiwán).

Más presión en Rusia e Irán.

Saldaña también ha hecho una llamada a la precaución para quienes asumen "que el intervencionismo de la segunda mitad del siglo XX es Doctrina Monroe".

Diferencias con otros precedentes

En su opinión, "ese era otro mundo en el que EEUU era mucho más globalista": "La Doctrina es hemisferista y no busca intervenciones globales. Estamos más cerca del S.XIX que del XXI. Un mundo de esferas".

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela supone la culminación de una estrategia de escalada que comenzó hace 28 semanas con las primeras amenazas con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, aunque sin esconder nunca que el objetivo final era un cambio de régimen.

El mayor despliegue en el Caribe

Las advertencias procedentes de Washington pronto se vieron respaldadas con el mayor despliegue militar que se haya visto jamás en el mar Caribe, con el portaaeronaves 'USS Gerald Ford' a la cabeza, el más grande con el que cuenta ahora mismo la Armada estadounidense.