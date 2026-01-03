Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un experto en Relaciones Internacionales explica qué puede pasar ahora, tras lo que está ocurriendo con Trump y Maduro, y es para tenerlo en cuenta
Trump confirma un ataque "a gran escala" contra Venezuela
Así ha sido el momento de las explosiones en Caracas (Venezuela)
Un experto en Relaciones Internacionales explica qué puede pasar ahora, tras lo que está ocurriendo con Trump y Maduro, y es para tenerlo en cuenta

"Estamos más cerca del S.XIX que del XXI".

El cartel de un seguidor de Maduro
El cartel de un seguidor de Maduro en una manifestación en diciembre.

Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial en el S.XXI y Graduado en Relaciones Internacionales, ha explicado qué implicaciones mundiales puede tener lo ocurrido en Venezuela después de que  el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado este sábado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Saldaña ha subrayado que "Venezuela es el primer paso, pero el objetivo último es Cuba". Pero, de momento, el especialista ha señalado que el propósito "es sentar a Maduro en el banquillo, que en Venezuela se establezca un gobierno de transición para acabar dando el poder a María Corina, y que Trump llegue a las elecciones de mitad de mandato con Venezuela Liberato y apuntando a Cuba: "El corolario de Trump a Monroe".

Además, ha avisado de que "las consecuencias de la intervención en Venezuela a nivel internacional pueden ser grandes" porque "se afianza la idea de las esferas de influencia y el giro de EEUU hacia su hemisferio": "Otras potencias pueden tomar ejemplo (China con Taiwán). Más presión en Rusia e Irán".

Clave: más cerca del siglo XIX que del XXI

Saldaña también ha hecho una llamada a la precaución para quienes asumen "que el intervencionismo de la segunda mitad del siglo XX es Doctrina Monroe". 

En su opinión, "ese era otro mundo en el que EEUU era mucho más globalista: "La Doctrina es hemisferista y no busca intervenciones globales. Estamos más cerca del S.XIX que del XXI. Un mundo de esferas".

Claves e implicaciones de lo ocurrido

Por tanto, hay varios puntos clave en opinión de Saldaña:

  • Venezuela es el primer paso, pero el objetivo último es Cuba.
  • El objetivo ahora es "sentar a Maduro en el banquillo y que en Venezuela se establezca un gobierno de transición para acabar dando el poder a María Corina".
  • Se afianza la idea de las esferas de influencia y el giro de EEUU hacia su hemisferio.
  • Otras potencias pueden tomar ejemplo (China con Taiwán).
  • Más presión en Rusia e Irán.

La posición de España

Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

En concreto, el Departamento capitaneado por José Manuel Albares ha indicado que España está en "permanente" contacto con su Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular. "Estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país", ha indicado este sábado el Ministerio en un comunicado. Cabe recordar que en Venezuela vive una comunidad de unos 150.000 españoles.

También ha detallado que el personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien, en el marco de la operación militar ejecutada esta madrugada por parte de Estados Unidos contra Venezuela, que ha ido acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

