Carlos Herrera utiliza esta etiqueta para definir su ideología política

El periodista Carlos Herrera es uno de los más reputados a nivel nacional con una extensa carrera en los medios de comunicación. El presentador de Herrera en Cope, que ha recibido entre otros muchos galardones cinco Premios Ondas o el Micrófono de Oro, ha estado en el programa de TVE En Primicia para responder a las preguntas de la comunicadora Lara Siscar.

Durante la conversación ha sido preguntado por su ideología política y él ha dejado claro que se considera una persona "liberal". "Esa etiqueta, curiosamente, les gusta mucho lucirla a los que están a la izquierda y a los que están en la derecha no. Creo que sobre esas etiquetas hay que estar un poco por encima", ha afirmado.

"Soy crítico contra aquellos que he calificado de inoperantes en muchas ocasiones porque están lastrados por una ideología sectaria, que no solamente es la de izquierdas porque también puede ser de derechas", ha añadido, confesando que no le molesta que le digan que es de de izquierdas, de derechas, de centro, liberal, conservador o automático.

También ha aprovechado para referirse a sí a los progresistas: "En la barra ideológica cuando te haces el 'progre', con pañuelo palestino y demás, es maravilloso porque ya se supone que eres muy bueno. Y yo he conocido 'progres' tan idiotas que la verdad es que no quisiera que me confundieran".

Entonces ha sido preguntado por si conoce a liberales idiotas. "¿Cuántos quieres?", ha respondido con una carcajada, que ha sido preguntado por si se siente señalado al no tener apuros en opinar de estos temas políticos.

Herrera ha respondido de forma sincera: "No. De la misma manera que tú ejerces la crítica, pueden ejercer la crítica contra ti. Pero si te expones a esto, te expones a que a alguien no le gustes a alguien y además te lo diga y que sea incluso un poco cruel. Pues te lo comes. Si no te gusta esto, quédate en casa".