Carmen Lomana, contundente sobre una política de derechas: "Me parece muy feo"

La televisiva Carmen Lomana se ha mostrado rotunda en contra de Macarena Olona, exdiputada de Vox, después de las palabras que ésta pronunció sobre su expartido en una entrevista en Lo de Évole.

"Muy feo. Suelta globos y no termina de... ¿Por qué no lo puso antes?", ha preguntado Lomana en Espejo Público antes de rematar: "Me parece muy feo cuando has pedido unas elecciones, cuando has acabado muy mal... ella está contando cosas que estaba viendo y estaba calladita".

Todo ello después de que Olona dijese sentirse víctima de una "cacería" similar a la mostrada en la cinta 'American History X' - donde el protagonista sufre duras represalias por abandonar una organización neonazi - y arojase dudas sobre el trasvase de más de 4,5 millones de euros que Vox ha hecho a la fundación Disenso, que preside Santiago Abascal.

Olona ha desvelado que esta fundación recibió cuatro millones y medio públicos de Vox y que si fuese dirigente o votante del partido exigiría "transparencia" y que, además de presentar las cuentas anuales, se presentara el modelo 347 de la Agencia Tributaria que permite conocer "qué se esconde dentro de la partida otros gastos y servicios exteriores", lo que según ha revelado se conoce como "la cuenta de putas y varios". "Ahí se suelen esconder las maldades", ha indicado.

Olona matizó luego que su símil con American History X no tiene relación con que Vox sea un partido nazi: "Pero me he encontrado unos ataques por parte de personas que hacen loas a Hitler y que están en el entorno de Vox".

"Si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir del partido del macho alfa sin pedir permiso ni autorización, conmigo se han equivocado profundamente", insistió.