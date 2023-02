Macarena Olona reacciona en Twitter a su entrevista con Jordi Évole: así la resume ella misma 

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha resumido con un hilo de seis tuits lo que, según ella, fue la entrevista que dio a Jordi Évole y que se emitió este domingo en laSexta.

La exdiputada explica que se marchó de Vox porque "la actual deriva ideológica y empresarial de Vox" no le representa, ya que ella estaba en política "para servir a los españoles" y no para que algunos hicieran negocio de la bandera de España". "Conmigo no", sentenció.

Olona afirma que ella luchó lo que pudo contra esa deriva, hasta que la salud se lo permitió, entonces fue cuando se vio obligada a parar y poner el punto y final a su vinculación con la formación ultraderechista.

"Algunos también tuvisteis claro la importancia del último párrafo del comunicado de finales de julio", apostilla.

Según la exdiputada y excandidata a la Junta de Andalucía, el Vox de 2019 "no es el proyecto actual" y ella se define como "un claro obstáculo a esta deriva".

"Es importante no necesitar la política para vivir. Es la diferencia entre ser libre o esclavo. Entre elegir o que elijan por ti", asegura.

En otro tuit Olona relata que "la máquina de triturar carne se puso en marcha cuando los problemas de salud quedaron atrás y el cariño de muchos de vosotros me puso en pie". Desde ese momento, ella se compara al protagonista de la película American Hisotry X.

"Y desde entonces he vivido un particular Vox History X. Porque, en mi libertad, decidí seguir al lado de los españoles", sentencia.

Finalmente, también hace una reflexión sobre el futuro: "¿Y ahora que? Ahora a seguir luchando. Como todos vosotros. Porque nadie puede quitarnos el derecho a no resignarnos".

"Tengo un corazón rojo y una cabeza de leyes. ¿La única certeza en este momento? Será Granada o no será", remata Olona, antes de agradecer a la gente que la está acompañando y poner una tabla en la que se ve que los dos programas de Lo de Évole son lo tercero y cuarto más visto del domingo, con alrededor de 1,8 millones de espectadores.