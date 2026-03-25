Carmen Maura sorprende a propios y extraños al decir en 'El Hormiguero' qué debería pasar con Santiago Segura

Carmen Maura ha acudido a divertirse a El Hormiguero y ha aprovechado para alabar el éxito de Santiago Segura con su Torrente Presidente, última entrega de la saga Torrente y absoluto éxito en taquilla con 16 millones de euros recaudados en 10 días.

La actriz, que estrena la película Calle Málaga, se ha pronunciado ante Pablo Motos de todo el éxito que rodea a la nueva cinta de Santiago Segura y ha pedido que le den el Goya a película más taquillera.

"Me encanta que las películas sean un negocio. Admiro profundamente a Santiago Segura. Me cae genial", ha dicho de primeras Maura sobre el director de cine. "Está reventando la taquilla de una forma loca", ha añadido Pablo Motos.

"Me encanta. Es buenísima persona y un tío encantador. Le admiro profundamente y me encanta que esté ahí ganando millones y millones. No me importa nada esa competencia, yo sé que siempre estará en el primer puesto y seguirá ganando", ha seguido diciendo.

Ha revelado, además, que una mujer en el gimnasio le ha recomendado la película de Segura porque es "menos ordinaria", algo en lo que no está de acuerdo del todo Pablo Motos.

Para Motos, la mejor de Torrente sigue siendo la uno, seguido de la dos "y luego ya...". "Ser capaz de hacer esas taquillas tiene un mérito de vamos... estoy diciendo todos los años que se dé un Goya a la película más taquillera y nadie me hace caso. Tiene tanto mérito", ha añadido Maura.

"Deberíamos de convertir el ir al cine una vez a la semana en un plan. ¿Te acuerdas cuando era un plan ir al cine? Estabas deseando que fuese el día de ir al cine. A mí me encanta hacer taquilla y que haga taquilla Santiago. Y que haya negocio. Mi mayor alegría es que sea negocio. En general a mí me gusta ser negocio yo. Ser rentable, aunque no me lleve nada", ha zanjado la actriz.

Mala relación con Almodóvar

Al contrario que con Segura, Maura no ha tenido las mismas buenas palabras para Pedro Almodóvar, con el que ha trabajado en seis películas con el cineasta manchego, sólo una menos de las que cuenta en su filmografía Penélope Cruz, entre ellas Laberinto de pasiones (1982), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Volver (2006) y Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980).

En una entrevista com The Hollywood Reporter, Maura ha afirmado que desde Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón ya no conectan como antes porque Almodóvar cambió su forma de tratarla y se lo decía delante de todos.

"Yo la imagen que tengo de Pedro es de cuando éramos 'pequeños', que no tiene nada que ver con el Pedro de hoy", ha afirmado y se ha mostrado contundente ante la pregunta continua que recibe de la prensa de si volvería a trabajar con él: "No nos apetece a ninguno de los dos".