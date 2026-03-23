Santiago Segura desglosa cuánto dinero se lleva con un taquillazo como 'Torrente Presidente'

Santiago Segura está haciendo un ejercicio de transparencia en redes sociales y está haciendo algo poco habitual en España: responder directamente a las preguntas de los espectadores sobre todo lo relacionado con su película, Torrente Presidente.

En redes sociales, el director de la saga Torrente y de la saga Padre no hay más que uno ha querido contar cómo se distribuye el dinero que se gana con la taquilla de una película como la suya.

Los datos son demoledores. En su segundo fin de semana, Torrente presidente lleva recaudados 16 millones de euros. Por las salas han pasado ya dos millones de espectadores, lo que hace de esta cinta la más taquillera de lo que va de año, según Comscore.

Quién se lleva el dinero

Pero, ¿para quién van estos 16 millones de euros? Pues para Santiago Segura, o por lo menos no todos. Este es el desglose que ha hecho el propio Santiago Segura:

Las salas se quedan de un 50% a un 60% de la recaudación.

de la recaudación. De la recaudación en cines hay que quitar un 10% de IVA .

. De lo que queda ahí la distribuidora se lleva un 20%.

Y según hayas conseguido financiar la película (con ventas a plataformas, a la televisión, al extranjero, etc.) tienes que pagar la parte no financiada a los inversores.

"Al final un éxito tiene muchos beneficiarios, entre ellos el estado. Así que, el que no se alegre… pues allá él", ha añadido Santiago Segura en respuesta a la pregunta de quién se lleva el dinero.

Fin de semana Almodóvar vs. Segura

Este fin de semana se ha dado la casualidad de que Pedro Almodóvar ha estrenado Amarga Navidad y ha tenido que competir contra la imparable Torrente. Según datos de Comscore, Almodóvar ha recaudado 700.000 euros.

El propio Segura ha publicado que el auge de Torrente ha propiciado que otras películas se beneficien de la gran afluencia de público a las salas españolas.

"Como el resto de películas, creo que Amarga Navidad se beneficiará de que los cines estén llenos, hay movimiento, la gente ve los carteles, ve los trailers, se anima a disfrutar del cine en salas…. Y yo que me alegro!", ha escrito Segura.

Este es el top cinco de películas que más taquilla han hecho del 10 al 20 de marzo: