Samantha Ballantines responde con un simple recordatorio a Santiago Segura por sus palabras sobre la Ley Trans

La entrevista que Santiago Segura dio a María Guerra en La Script está dando mucho que hablar, básicamente porque hablaron más de política que de cine. El director de Torrente Presidente dejó varios comentarios que días después siguen recibiendo respuesta.

En un momento de la entrevista, Segura mencionó la Ley Trans como una de las leyes con las que él no está de acuerdo a pesar de haberse considerado toda su vida una persona liberal y de izquierdas.

"Mis opiniones me las guardo para mí pero he hecho una película tan bestia que en muchos sentidos es como Los Domingos", ha señalado Segura. Ha puesto de ejemplo el director las preguntas que le hacen a la directora Alauda Ruíz de Azúa sobre la religión a raíz de su película, elegida la mejor del año en los Goya de 2026.

Justo después ha dejado una polémica frase sobre la Ley Trans que ha recibido respuesta hasta de la eurodiputada y exministra de Igualdad en el Gobierno de coalición, Irene Montero. También de la artista Samantha Ballantines, conocida por sus programas en Atresplayer.

"Saca tú tus lecturas. Bibiana Fernández, por ejemplo, me parece una mujer. Es una mujer. Se lo ha ganado. Tiene disforia de género, tal. Se hormona, tiene su carné de identidad. Yo me casaría con ella. Las trans, en España, no han tenido nunca ningún problema", ha señalado el director de cine.

Ha añadido Segura que "de repente sacan una Ley Trans muy agresiva" porque, según Segura, un señor con barba puede decir que se siente mujer, va a comisaría y le dan un carnet.

Unas declaraciones que se han viralizado dos días después de que el pasado sábado por la noche, entre ocho y diez atacantes agrediesen y profiriesen insultos lgtbifóbicos a una mujer trans en La Bañeza, en León.

La artista Samantha Ballantines ha visto estas declaraciones y no ha podido ser más tajante, recordando también lo ocurrido en La Bañeza: "Hola Santiago Segura, con todo mi respeto te quería informar que hasta hace poco, la única salida laboral de las mujeres trans era la prostitución".

"Que ha día de hoy, aunque sus condiciones han mejorado, muchas aún solo tienen esa salida, problemas para encontrar trabajo o discriminación simplemente por ser trans, burlas por su aspecto, etc … y que hace UNOS DÍAS ha pasado ESTO", ha sentenciado, mostrando la noticia de la agresión en León.

Y ha apostillado después en otro mensaje en X: "Y sobre Bibiana, la cual adoro, pero lo mismo tú la conoces mejor que yo, en muchas entrevista ha contado cómo se fue de Tánger buscando una vida mejor, que no guarda fotos de su infancia, que sus inicios en el cine prefiere no recordarlos. No Santiago, no lo han tenido nada fácil. Un saludo".

La agresiones a personas trans, en datos

La afirmación de Santiago Segura sobre que "las trans, en España, no han tenido nunca ningún problema" puede refutarse con datos.

Tal y como recoge El País, el último informe sobre delitos de odio de la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), de 2025, avisaba de un aumento "preocupante y alarmante" de las agresiones físicas o verbales contra personas del colectivo, duplicando las del estudio anterior.

La violencia había pasado de afectar al 6,5% de las personas LGTBIQ+ en 2024 al 16,3% el año pasado: más de 800.000 personas atacadas. En redes sociales la situación es aún peor.

El informe Estado del Odio 2025, elaborado por 40dB para la Felgtbi+, concluía que una de cada cinco personas LGTBI+ había sido acosada en el último año con insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital y casi la mitad, un 42,5%, había enfrentado situaciones de odio.

[Aquí puedes leer la Ley Trans y decir en comentarios si te parece agresiva o no]