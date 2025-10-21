Carrefour arrasa con el producto que ya está vendiendo en sus tiendas: "Nueva necesidad desbloqueada"
"Esta maravilla ya está disponible en nuestras tiendas".
La Pokemania está disparada en España. Si de normal la afición por estas criaturas y por todo lo relacionado con este universo de Nintendo tiene una grandísima acogida en nuestro país (y en todo el mundo), ahora se encuentra en uno de sus puntos más álgidos tras el lanzamiento del videojuego Leyendas Pokémon: Z-A el pasado jueves 16 de octubre.
Aprovechando el tirón, Carrefour España ha ido un paso más allá y ha mostrado en sus redes sociales el producto que ya vende en sus tiendas y que, viendo la acogida que ha tenido su publicación en redes sociales, va a arrasar.
"Esta maravilla ya está disponible en nuestras tiendas", ha escrito la cuenta oficial en España de la cadena de supermercados francesa. En ese tuit ha mostrado que ya se venden los famosos huevos Kinder Sorpresa de chocolate en tamaño grande, pero esta vez en su interior contienen varias figuras de Pokemon.
Concretamente, tal y como ya habían mostrado usuarios de otros países, en el interior de estos huevos se pueden encontrar tres figuras diferentes, acompañados de un rival distinto de cartón en cada una de ellas.
Estas opciones son una figura de Pikachu junto a un Meowth de cartón, otra de Jigglypuff acompañada de un Weezing de cartón y, por último, un Snorlax que viene con un Victreebel de cartón.
El anuncio en X de Carrefour ha superado el millar de me gusta y más de 200 compartidos en pocas horas y ya ha recibido multitud de respuestas de personas que ya han avisado que van a ir a comprarlos.
"Dame 20", ha dicho un tuitero. "Ah pues ya se dónde gastarme el dinero", ha confirmado un segundo usuario, mientras un tercero ya avanzó que en la tarde de ayer iban corriendo. "Dejad de crear necesidades, por favor y gracias", ha sentenciado una cuarta, mismo sentido que una quinta, que ha asegurado que "nueva necesidad desbloqueada".