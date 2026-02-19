Un profesor "laico y de izquierdas" responde a "el burka es una salvajada" de Rufián

Gabriel Rufián ha presentado su plan para la izquierda en un acto presentado por Sarah Santaolalla y con Emilio Delgado, de Más Madrid, como anfitrión, en la sala Galileo Galilei de Madrid.

El portavoz parlamentario de ERC y el diputado regional de Más Madrid han presentado su proyecto de unidad de izquierdas con el objetivo claro de "ganar a Vox" y con una filosofía que sirve de título a su convocatoria: "Disputar el presente para ganar el futuro".

El camino de Rufián para que la ultraderecha no gane pasa por poner "orden, eficiencia y método" a las candidaturas de izquierdas, porque "qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio".

Sin despejar del todo la cuestión de las listas, ha añadido que la clave es ver ahora, quién se presenta en cada territorio, en un intento de centralizar el voto en una única lista, la del partido predominante en ese territorio.

"El burka es una salvajada" Gabriel Rufián

En esa charla, Rufián se ha pronunciado sobre la reciente polémica por el burka que Vox ha llevado al Congreso de los Diputados. Para el dirigente catalán: "El burka es una salvajada, si somos izquierda laica de verdad no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esa manera".

Eso sí, el pasado martes, su partido votó en contra de la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del nicab y el burka en el espacio público. La propuesta de ley orgánica de Vox cuenta con el respaldo del PP, pero está lejos de ver la luz.

Para Vox, estas prendas llevan asociadas una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva", de "sometimiento al varón", y, además, representan "un grave riesgo para la seguridad".

Un profesor de Sumar responde

Óscar Urralburu Arza, profesor y miembro del Grupo Coordinador de Sumar, ha querido responder a Gabriel Rufián desde el punto de vista de lo que ve él en sus clases como una persona laica y de izquierdas.

"Soy profesor, laico y de izquierdas. Y he tenido muchas alumnas en el bachillerato con hiyab y chador. Ninguna con niqab o burka. No sé por qué. Pero como a mis alumnas que llevan hiyab o chador, las preferiría en clase aprendiendo cómo es el mundo hasta que cumplieran los 18 antes que encerradas en casa", ha escrito.