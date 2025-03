Piden una cena para dos en Marruecos y destacan el precio: reciben una advertencia clarísima

Al creador de contenido, Pepe Jiménez (@pepejimenzz), le encanta viajar. De ahí el aviso que da en su perfil de TikTok, en el que cuenta con casi 300.000 seguidores: "No me preguntes dónde estaré el mes que viene, porque no lo sé".

En esta ocasión ha viajado junto a su pareja, la influencer Sylvia Osuna, a Marruecos y han enseñado cómo, cuánto y por cuánto se come una noche, generando cierto debate y reacciones.

Antes de sentarse en la mesa (casi obligados) han probado un dulce de un puestecillo de la calle por cinco céntimos aproximadamente: "Está muy bueno". Entre cata y cata, un hombre que llevaba un mono le cobró tan solo por grabarlo con el teléfono.

La cena para dos, con unos cinco platos en total, les costó 21 euros. Y aunque pueda parecer todo un chollo, a muchos usuarios les ha parecido un timo, pues han asegurado que incluso debería ser más caro y que aquellos puestos con carpa verde son el mayor ejemplo de estafa.

Sin embargo, Pepe Jiménez lo ha dejado muy claro: "Quería llevar a Sylvia a cenar ahí, me daba igual el dinero y que me timaran, era una experiencia que vivía de pequeño con mis padres y quería vivirla con ella. No todo es el dinero".