César Carballo da su opinión sobre lo que está pasando con el hantavirus: su conclusión es clara 

El popular urgenciólogo César Carballo, conocido por sus numerosas apariciones en televisión a raíz de la pandemia del coronavirus, ha hablado respecto a todo lo que está ocurriendo en los últimos días con el problema sanitario relacionado con el brote de la enfermedad hantavirus, que se ha originado en un crucero que navegaba por el Atlántico Sur.

Desde que se conociera el brote, esta enfermedad de momento ya ha dejado tres muertos y varios infectados. Este miércoles se ha conocido que tres personas han presentado síntomas relacionados con el hantavirus y, al considerarse casos sospechosos, han sido evacuados del crucero y serán trasladados a Países Bajos para que sean tratados.

Por ello, Carballo se ha posicionado sobre lo que habría que hacer: "No hay mejor sitio para aislar los contactos que un barco, donde se puede confinar en los camarotes mientras dure aislamiento de forma digna, realizar limpieza, minimizar riesgo de contagio, y atender en un hospital de campaña a los pacientes graves. No aprendemos...".

En las últimas horas, el Ministerio de Sanidad ha informado de que España acogerá en Canarias al crucero a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará "puntualmente sobre su implementación", según el Ministerio de Sanidad.

La opinión de Fernando Simón

El epidemiólogo y director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, también ha dado su opinión y ha afirmado que no hay riesgo para España por la llegada de este crucero de lujo.

"No creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El hantavirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores, la transmisión de persona a persona se conoce pero no es muy frecuente y es difícil", ha dicho el experto.

El especialista ha comentado que si el barco no tiene casos es o bien porque no tiene infectados o porque ya han sido evacuados, así que ha insistido en que "no deberíamos de preocuparnos".

"Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar los riesgos y habrá que dar salida al problema", ha sentenciado Simón, comentando que sí que hay que estar muy atentos para implementar las medidas de control adecuadas.