Cientos de comentarios por lo que dice Mariló Montero de la futura fiscal general del Estado

La periodista y presentadora de televisión española, Mariló Montero, reciente ganadora de MasterChef Celebrity, ha sido muy criticada por sus palabras en las que opina de la futura fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Recientemente, el Consejo General del Poder judicial ha aprobado por unanimidad el nombramiento propuesto por el Gobierno de España de la futura fiscal, Teresa Peramato, tras la dimisión del anterior, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por la Sala II del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y una multa económica de 7.200 euros por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una intervención en el canal autonómico Telemadrid, Montero ha pronunciado que "de las informaciones que ya se están publicando y cogiendo fuentes de la profesión, se está diciendo que es muy radical y muy sectaria".

"Entonces ya, que esta mujer, la que va a ser fiscal general del Estado en España, que tiene que velar por las leyes y que se cumplan las leyes, podría formar parte de La Flotilla a Gaza, ese es el perfil de la mujer que tenemos aquí, según lo que ha tuiteado ella en X", ha añadido Montero.

Para la periodista, Peramato se ha "retratado" y por si fuera poco, defiende que "ya sabemos que Pedro Sánchez se ha cabreado con García Ortiz y va a tener una estrategia mucho más violenta y agresiva y le va a decir: mucho cuidado con meter otra vez la pata y que se filtre alguna cosa que no se puede filtrar".

Críticas a Montero

En redes sociales se han hecho eco de sus palabras y hay cientos de comentarios criticando su descripción, desencajando con la realidad. El popular usuario de X, Guillermo Guijarro (@remerikos) ha acumulado miles de 'me gusta' por su reacción.

"Mariló Montero, feminista, jurista, intelectual y cocinera, da la bienvenida y su voto de confianza a la futura fiscal general Teresa Peramato llamándola radical, sectaria, agresiva y no sé qué hostias de la flotilla de Gaza. Por supuesto, en Telemadrid, una tele muy plural", ha descrito.