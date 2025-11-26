Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Consenso general del poder judicial: el CGPJ aprueba por unanimidad el nombramiento de Peramato como FGE
Consenso general del poder judicial: el CGPJ aprueba por unanimidad el nombramiento de Peramato como FGE

El CGPJ ha aprobado por unanimidad el nombramiento propuesto por el Ejecutivo de la fiscal tras la condena y renuncia de Álvaro García Ortiz. 

Fotografía de archivo del 23 de noviembre de 2024 de la fiscal Teresa Peramato Martín, una experta en la lucha contra la violencia de género, propuesta como nueva fiscal general.Blanca Millez / EFE

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este miércoles su respaldo unánime a la idoneidad de Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado, tras la carta de cese de su antecesor, Álvaro García Ortiz, al ser inhabilitado por el Tribunal Supremo hasta dos años. En estos momentos, se sigue sin conocer la sentencia que respalda la condena del que sigue siendo fiscal general hasta que Peremato acuda al Congreso de los Diputados, donde la cámara baja expondrá su valoración.

Los veinte vocales presididos por Isabel Perelló han avalado la propuesta del Gobierno de que Teresa Peramato, actual fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, encabece el Ministerio Público, según informan a EFE fuentes jurídicas. La magistrada ha sido considerada por el Ejecutivo como la persona "idónea" para remplazar a García Ortiz en un anuncio que tuvo lugar el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista, materia en la que lleva más de 35 años de trayectoria

Es la primera vez desde que María José Segarra accedió a la Fiscalía General del Estado, en 2018, que un candidato a dirigir el Ministerio Público obtiene el aval de todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces. En otras palabras, es la primera vez desde que Pedro Sánchez entró en la Moncloa que una figura judicial obtiene el máximo apoyo posible por parte del gobierno de los jueces. 

El anterior CGPJ, con el mandato caducado durante cinco años, se partió al respaldar a Dolores Delgado y García Ortiz, e incluso llegó a rechazar a este último en su segundo mandato.

Superado el examen del CGPJ, Peramato deberá someterse al de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que evaluará sus méritos e idoneidad, aunque ni su dictamen ni el del Consejo son vinculantes. Después, el Consejo de Ministros procederá a su nombramiento, que será efectivo tras el juramento o promesa ante el rey y la toma de posesión ante el pleno del Tribunal Supremo

