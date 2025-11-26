Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre lo del Fiscal General del Estado: más de 110.000 'me gusta'

El director de cine Javier Fesser, ganador de multitud de Premios Goya por trabajos como Camino o Campeones, ha publicado el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz.

Fesser publicó su mensaje tras conocerse que el Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien también tendrá que ser indemnizado por el FGE con 10.000 euros por daños morales.

El Consejo de Ministros ha propuesto como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato Martín, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que presentó este lunes su renuncia.

"Ni una sola prueba contra él"

Fesser, cuyo mensaje en Instagram supera los 119.000 'me gusta', ha señalado sobre la condena a García Ortiz: "Quiero preguntarles a las personas de derechas si de verdad consideran un triunfo para España que haya sido condenado en nuestro país un hombre por un delito que no ha cometido. Dos años de inhabilitación. Ni una sola prueba contra él".

"Quiero preguntarles también si de verdad se sienten próximas a un ciudadano que se ha lucrado obscenamente cobrando comisiones desmesuradas durante la pandemia y que, luego, además, ha falsificado facturas para no pagar los impuestos que la mayoría de los españoles sí pagamos religiosamente", señala Fesser.

El director de cine da, además, su opinión como "persona de izquierdas": "Jamás celebraría que persona alguna, aún en las antípodas de mi pensamiento, sufriera ningún tipo de injusticia ni tuviera que pagar por algo que no ha hecho. Porque sé que sería nefasto para nuestra convivencia y para la libertad presente y futura de todos nosotros".

Entre quienes han respondido a ese mensaje está la actriz Ana Wagener, quien ha lanzado un aviso: "Si nadie les para… seguirán!! Hoy las calles de España deberían estar inundadas de ciudadanos pidiendo justicia!!".