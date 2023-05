La CNN dice que el castillo de esta localidad española está entre los 21 más bellos del mundo

La cadena de televisión CNN, una de las más vistas de Estados Unidos, ha incluido al Alcázar de Segovia entre los 21 castillos más bellos del mundo.

La CNN comienza preguntándose qué tienen estas edificaciones "que fascinan a tantas personas en todo el mundo" y señala que "gran parte de ese encanto se deriva de la historia y el drama humano que se vivió dentro de sus murallas, así como de su asombrosa arquitectura".

"Pero también son lugares románticos y un tanto místicos, que despiertan nuestra imaginación y evocan visiones de caballeros de antaño con armaduras relucientes y poderosas reinas guerreras", continúa diciendo el texto.

La CNN cita a Marc Morris, autor del libro Castles: Their History and Evolution in Medieval Britain, quien señala que los castillos son "mucho más interesantes que las fortalezas o los palacios" porque reúnen dos funciones: defensa y vivienda. "Es una fortificación y una casa señorial, todo en uno", celebra.

"Crear un edificio que sea a la vez cómodo y defendible es difícil. Las formas ingeniosas en que los diseñadores de castillos conciliaron este equilibrio siempre son intrigantes", insiste.

La CNN explica que normalmente asociamos los castillos con la historia europea, pero son un tipo de construcciones que están en todo el mundo y en países tan variados como Japón, India, Marruecos y México.

En cuanto al Alcázar de Segovia, la cadena de televisión afirma que se trata de "uno de los castillos más llamativos de toda Europa", y explica que se alza "sobre un promontorio estrecho y rocoso que domina las llanuras de Castilla la Vieja en el centro de España".

"Aunque comenzó como un fuerte romano, la estructura evolucionó a lo largo de cientos de años hasta convertirse en un prototipo de castillo medieval con un foso profundo, un puente levadizo, torres de vigilancia redondas y un torreón robusto, así como cámaras reales profusamente decoradas", explican.