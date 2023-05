Un español que ha estado en Corea del Norte relata qué le pasó en un tren: "Fue mi peor momento"

Corea del Norte es uno de los países más enigmáticos del mundo. Sus férreas condiciones para dejar entrar a extranjeros y las grandes limitaciones para poder sacar de allí material gráfico hace que todo sea un misterio.

El usuario de tiktok @oriolvicente_, que viaja por todo el mundo, ha explicado el momento más tenso que vivió cuando visitó aquel país. El viajero subraya que "no es un secreto que Corea del Norte no es precisamente el país más acogedor del mundo", pero insiste en que, pese a ello, "si te comportas como es debido no deberías tener ningún tipo de problema".

"Eso sí, en el momento en que estás en el tren de entrada al país, oficiales coreanos poco amistosos y bastante imponentes empiezan a revisar el tren para ver que todo el mundo tenga el visado en regla", explica.

"Y también preguntan por los objetos personales de cada turista, especialmente cámaras, móviles y portátiles. Incluso si quieren pueden pedirte que les enseñes el contenido de tus aparatos electrónicos para que no haya nada fuera de la ley como puede ser pornografía, propaganda occidental, burlas al líder, etc", prosigue.

El usuario admite que fueron "entre 10 y 15 minutos muy tensos": "Pero cuando ya se bajaron del tren sabíamos que lo peor ya había pasado y el trayecto hacia Pionyang iba a ser plácido y tranquilo".

@oriolvicente_ ya publicó hace unos meses otro momento de lo más curioso de su viaje a Corea del Norte, cuando le preguntó a su guía qué conocía sobre España.

"No os podéis imaginar la respuesta que me dio. Primero me dijo Barça y Madrid, lo cual es entendible. También conocía a Picasso. Y la última cosa, y que me dejó sin palabras, es que conocía a la banda terrorista ETA, ya que cuando era pequeña lo veía en las noticias y que le daba miedo", relata.