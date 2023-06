Un coche aparca detrás y no le deja salir: él espera tres horas y el desenlace engancha a muchos

El usuario de TikTok @alecedba ha enganchando a decenas de miles de personas a la historia que le ocurrió recientemente cuando, en Chile, fue al súper a hacer una compra con su coche. Al salir, vio que otro vehículo había aparcado justo detrás, de forma que le impedía salir. Y, a partir de ahí, comenzó su aventura.

El hombre, muy cabreado, dice en el vídeo: "Necesito saber qué le pasa a la gente por la mente. ¿Tienen mierda o qué?".

El usuario relata que se bajó en el super para comprar un par de cosas y dejó su coche en el "estacionamiento de clientes": "Cuando yo salgo resulta que hay una camioneta de mierda estacionada aquí atrás".

Dice que intentó tomarse la situación con filosofía y esperar a que volviera el dueño del vehículo mientras comía lo que acababa de comprar. Pero la cosa no iba a mejor: "Han pasado ya tres horas y nadie aparece. Llamé a seguridad ciudadana y me dijeron que no me podían ayudar porque está en un recinto privado sobre la acera. Llamo a carabineros y nadie llega".

El hombre, desesperado, solicitaba consejo: "Entonces no sé qué hacer. ¿Qué se hace aquí?".

La historia provocó tanta expectación que el usuario ha publicado otro vídeo en el que explica qué pasó después. Dice que acabó llegando la Policía tras cuatro horas de espera y que le dijeron que podían multar a quien había aparcado mal y que, si pasadas 48 horas seguía allí, llevarían una grúa. Pero que no podían hacer más.

"Al final empujaron el carro, se movió un poquito y por esa ranura logró salir el autito chiquitito", explica.