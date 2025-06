Un colombiano llega al País Vasco desde Madrid y dice que hay algo de allí que no entiende: ya hay cientos de reacciones

El usuario de TikTok @whooleegan, colombiano que vive en Madrid, ha compartido en esa red social la grata sorpresa que se ha llevado al conocer el País Vasco y ha señalado que no entiende cómo esa zona de España no es más conocida.

"Llegué hoy al País Vasco, vinimos en carro desde Madrid. Más o menos unas cinco horas de viaje. Y me parece una locura este lugar", expresa.

"Los paisajes son espectaculares, las ciudades son súper bonitas y lo que más me asombra es que no se hable tanto, por lo menos en mi caso yo nunca he escuchado mucho sobre el País Vasco como destino turístico", subraya.

Según dice, le parece "injusto porque es súper lindo, hay muchas cosas que ver, los paisajes son increíbles": "Siento que no se le hace la suficiente publicidad como debería".

Las reacciones, sin embargo, se han llenado de usuarios que temen que el País Vasco empiece a ser más conocido y sufra un turismo masivo. "Como vasca te digo que no necesitamos un turismo máximo. Estamos muy bien así", dice una persona.

Otro, en ese mismo sentido, tira de ironía: "Llueve y hace frío. Realmente es mejor el sur o el este de la península. Algunos de los que viven en ese lugar están deseando irse. Deberían hacerlo, otros lugares lo merecen".