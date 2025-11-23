Comer en Tailandia por menos de un euro: ¿Mito o realidad?

La creadora de contenido @Corina2g, que cuenta con más de medio millón de seguidores tan solo en TikTok, ha comprobado en primera persona si es un mito o una realidad que se puede comer en Tailandia por menos de un euro.

Para ello ha visitado un mercado gastronómico nocturno: "Cuando en Tailandia se dice que se puede comer por menos de un euro, es verdad y hoy podemos comprobarlo. En mercados nocturnos como este que tengo por aquí atrás, puedes encontrar platos que pueden costarte céntimos".

"Te adelanto que no es oro todo lo que reluce, que es verdad que en estos puestos los precios rondan a poco más de euro y medio, pero, ¿cuánto cuesta realmente cenar una noche? Vamos a comprobarlo y a desmentir un mito", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 200.000 visitas y 27.000 'me gusta' (y subiendo) en menos de 24 horas.

Lo primero que ha enseñado ha sido un batido "para no deshidratarse". "Aunque todo el mundo recomienda no fiarse de estos puestos, yo te recomiendo que los pruebes, porque, chicos, tiene unas frutas únicas", ha revelado, detallando que le ha costado 1,33 euros.

Tras pedir tres rollitos (dos de gambas y uno vegetal), que lo montaban al momento, le han costado 2,66 euros. Además, una brocheta con tres bolas de carne de cerdo le han costado un precio casi regalado.

"El puesto para cerrar la cena era donde te freían las samosas al momento, las dos serían unos 40-50 bahts", ha concluido. Al final, la cena le ha costado un total de 4,27 euros entre todos los platos que ha comido.

En cuanto a reacciones, la respuesta más sonada ha sido la de la usuaria @yolandaruiz233: "Acabo de estar... Todo depende de lo que comas, lo que bebas y cuánto comas. Yo con un pincho no ceno. Cenar variado cuatro paltos diferentes para dos y cervezas grandes... Diez euros por persona".