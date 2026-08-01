El truco de un carnicero con 30 años de experiencia para descongelar la carne en cinco minutos
Un carnicero da la solución para no esperar durante horas.
El carnicero Mariano Sánchez, conocido en redes sociales como El As Carnicero, quien acumula ya más de 70.000 seguidores tan solo en TikTok, ha publicado un vídeo revelando un "trucazo supercasero" para descongelar la carne en cinco minutos, sin la necesidad de usar microondas o esperar durante horas para que se descongele naturalmente.
"Sí, cinco minutos de reloj", ha expresado al principio del vídeo. Lo único que es necesario tener a mano es una olla metálica y llenarla de agua, echarle un poquito de vinagre y una pizca de sal.
"Lo removemos todo bien y metemos el trozo de carne congelada en una bolsa hermética, que acelera el proceso gracias a la reacción que hacen el vinagre y la sal en el agua", ha explicado el carnicero.
El paso a paso
Para acelerar mucho el proceso de descongelado, ha recomendado usar dos cacerolas de metal, colocar una de ellas boca abajo, poner encima el filete o el corte de carne y poner encima otra cacerola con agua caliente, pero no hirviendo.
"El metal transmite el calor de forma muy eficiente, así que la carne se descongela mucho más rápido y de manera uniforme", ha destacado. En unos minutos se empezará a ver que el trozo de carne está listo para cocinar.
"Eso sí, este truco funciona mejor con cortes finos o medianos, no descongeles así piezas grandes durante mucho tiempo", ha advertido. Ha concluido que, una vez esté la carne descongelada, se debe cocinar cuanto antes y nunca se debe volver a congelar si ha estado a temperatura ambiente.
La carne picada
Entre otras recomendaciones está la de la carne picada, de la que siempre insiste que la mejor opción es pedírsela al carnicero de confianza para que la pique en el mismo momento.
"Mucha gente ve carne ya picada en los mostradores o en una bandeja y piensa que todo es lo mismo y no siempre es así, si el producto lleva antioxidantes, conservadores u otros ingredientes añadidos. Legalmente, ya no se comercializa como carne picada, pasa a ser un preparado de carne", ha mencionado.