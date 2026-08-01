Todo el mundo ha visto el vídeo de decenas de buitres sobrevolando el Valle de Iruelas tras los incendios, pero, ¿qué significa realmente?

Un vídeo con decenas de buitres leonados y negros sobrevolando la Reserva Natural Valle de Iruelas, junto al municipio abulense de El Tiemblo, una de las zonas más afectadas por el incendio que ha dejado más de 50.000 hectáreas calcinadas, ha causado un gran impacto a nivel social.

Su autor fue el vecino de esta localidad Germán Huertas. Lo compartió en su perfil de X para pedir ayuda para esos animales que habían perdido su ecosistema y no tardó en comenzar a recibir propuestas de todo tipo y a aparecer en multitud de medios de comunicación.

Pero, ¿qué hay detrás de ese vídeo? En El HuffPost hemos hablado tanto con el presidente de GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Ernesto Álvarez, como con el veterinario y divulgador de fauna salvaje Eugenio Fernández, que a través de su proyecto @Capithecus cuenta con más de 50.000 seguidores en su perfil de Instagram, donde ya ha dedicado una publicación a analizar este vídeo.

Ambos explican que la zona es una de las más pobladas por buitres, con casi dos centenares de parejas reproductoras convirtiéndose en una de las áreas más importantes para la especie. De hecho, España es el gran refugio europeo del buitre negro y más del 90 % de la población reproductora europea se encuentra en nuestro país, tal y como recuerda Fernández.

El presidente de GREFA explica que el hecho de ver una cantidad tan grande en tan poco espacio puede deberse a varios factores, que pueden ir desde la pérdida de su hábitat hasta una mayor concentración de carroña en una zona colindante al incendio.

"Es posible que estén buscando la comida que han buscado siempre, lo que pasa que como consecuencia del incendio se concentran muchos más en un área menor al no ir a las zonas que han sido directamente afectadas por las llamas, donde la carroña estará calcinada. Hay una falta de alimentación causada por el fuego porque tienen muchas menos posibilidades de encontrar animales muertos aprovechables, pero luego por otra parte está el hecho de que se junten todos en los sitios mejores, ya que eso es una zona de fricción al terminar el incendio. Entonces, es más fácil verlos ahí que en otros sitios, evidentemente", detalla Álvarez.

Capithecus, asimismo, resalta que en el vídeo hay más buitres leonados que negros, ya que describe que se trata de una especie mucho más gregaria y que forma grandes grupos de vuelo. Además, apostilla que en determinadas imágenes es muy difícil identificar con seguridad una especie u otra.

El buitre negro, el principal afectado

Aunque en el vídeo pueden identificar tanto a buitres leonados como a buitres negros, es el segundo el que ha salido mucho más perjudicado de las llamas. Por supuesto, el desastre es mayúsculo para los dos y para todos los ecosistemas afectados.

El buitre negro, igual que las águilas imperiales, anida en las copas de los árboles maduros, en su mayoría pinos, mientras que el leonado lo hace en cortados, es decir, a mucha más altura -también hay algunos ejemplares que lo hacen en árboles, pero son la minoría-.

"A las grandes colonias de buitre negro les ha afectado en sus territorios, pero eso no quiere decir que se hayan muerto directamente, los que sí se habrán muerto directamente son los pollos que había en los nidos de buitre negro, que habrán fallecido por asfixia primero y luego habrán sido calcinados, ya que en sus nidos acumulan mucha madera seca que arde con mucha facilidad", comienza explicando Álvarez, que añade que en el caso del leonado la mayoría habrán podido volar, puesto que empiezan a reproducirse antes y a finales de mayo ya pueden tener un tamaño considerable para hacerlo.

Lo que sí que ha afectado a las dos especies, al igual que a otras muchas aves, es el humo, aunque de nuevo los buitres negros vuelven a ser los más perjudicados: "Es nocivo para todos. En el caso de los buitres negros hay muchos adultos que se quedan cerca de los árboles y si hay un cambio de corriente de aire hace que la nube tóxica, que es muy espesa, sea muy difícil de solventar, por lo que generalmente se asfixian. Ya se han encontrado otros años ejemplares muertos por este mismo motivo".

Imagen de archivo de un buitre negro. Anadolu via Getty Images

Sobre una estimación de ejemplares de buitres que hayan podido fallecer como consecuencia de estos incendios no se atreve a dar un dato exacto. Todavía es pronto para ver los resultados, sin embargo, sí que se puede hacer una estimación teniendo en cuenta las parejas reproductoras y la cantidad de pollos que suelen tener.

"Si puede haber unas 200 parejas, con que se hayan reproducido 150 ó 170 y hayan nacido de todas esas unas 130, la gran mayoría yo creo que habría muerto. Podemos estar hablando de alrededor de un centenar. La cifra exacta o aproximada no la podemos dar, pero sí sabemos que han muerto muchos, eso es segurísimo", detalla el especialista.

Fernández explica que los pollos de este año realizan su primer vuelo entre finales de julio y agosto, pero que eso no significa que se alejen y se olviden de sus casas: "En el momento del incendio algunos jóvenes pueden haber realizado ya su primer vuelo, pero todavía suelen permanecer ligados al área natal y dependen de sus padres durante unas semanas. Otros pollos, especialmente de parejas más tardías, pueden seguir todavía en el nido y por eso todavía no podemos saber cuántos pollos han muerto sin un seguimiento específico de los nidos afectados".

Además, desde GREFA añaden que si a estas especies se les suma otras aves, los ungulados salvajes y el resto de la fauna de la zona serían miles los ejemplares de animales muertos -millones si se añaden los insectos-.

El futuro de la zona para la especie

Si el buitre leonado ha podido salvar sus nidos al estar en cortados de mayor altura, sí que verá afectado esa falta de alimento debido a la calcinación de muchos animales que cuando murieran iban a ser carroña y que ahora no podrán serlo. En cambio, los buitres negros u otras rapaces como el águila imperial o águila perdicera sí que han visto como, a esa pérdida de alimentación futura, se han sumado que sus árboles para anidar han desaparecido. También el material con el que hacer esos nidos.

"Cualquier incendio que afecte a las masas forestales donde cría el buitre negro puede comprometer lugares de nidificación que son muy difíciles de sustituir a corto plazo. No cualquier árbol sirve, ya que necesitan ejemplares grandes, que pueden tardar décadas en desarrollarse", asegura el veterinario que está detrás del perfil de Capithecus.

GREFA, como vaticina su presidente, cifra en casi un siglo el tiempo que puede tardar un ecosistema como ese para volver a ser el mismo. La organización, de hecho, estaba realizando en esa zona un proyecto de reintroducción en la Sierra Oeste de Madrid de águilas imperiales y perdiceras hasta llegar a alcanzar las 12 parejas con ejemplares procedentes de Andalucía.

"Es una pena porque han sido abrasadas y algunos de los propios árboles se ha quemado. En algunas de esas poblaciones sí que nos han dejado pasar porque seguimos alimentando a parejas que hemos comprobado que están bien, pero otras no lo sabemos. Es un poco pronto para evaluar realmente el efecto ecológico masivo que se ha producido con estos incendios, lo que no cabe duda es que ha destrozado zonas muy importantes que llevaban muchos siglos regenerándose de forma natural y se iban potenciando", afirma serio Álvarez, que avanza que intentarán colocar plataformas en las copas de los pinas y en otros árboles para facilitar la nueva nidificación.

Fernández, por su parte, también pide cautela para ver la viabilidad de la zona, pero sí que recalca que "más allá de toda la conversación que se está teniendo sobre prevención, dotar de más recursos a la recuperación de especies y conservación de las mismas es vital, a la par que poner en valor el trabajo de los profesionales que se dedican a proteger a estas especies"

De hecho, Álvarez menciona la importancia de recuperar las grandes praderías y potenciar el ganado silvestre, como pueden ser los bisontes, para que junto al ganado doméstico ayude a mantener el monte sano y cuidado y que, a la vez, también sirva de alimento para otros animales.

El impacto del vídeo en redes

Si hay alguien especializado en la conservación, la fauna y la viralidad en redes ese es Fernández. Reconoce que le ha sorprendido el impacto que ha tenido, aunque para los especialistas en rapaces no sea una escena extraordinaria.

Por ello, se lanzó a hacer un vídeo en el que contextualizar la situación de algunas rapaces afectadas por las llamas. Quería evitar "dos simplificaciones opuestas", que son la de pensar que "como son carroñeras no pasa nada" o la de que "todos tenemos que salir todos al monte a rescatar animales".

"En situaciones de emergencia tendemos a dar mucho protagonismo a acciones individuales y a imágenes de rescates, pero la recuperación de fauna requiere conocimiento técnico y coordinación. Entidades como GREFA, cuyo trabajo quise poner en valor en mi vídeo, junto con los centros de recuperación públicos y los equipos de conservación, son quienes tienen la preparación y los medios para actuar adecuadamente", concluye el especialista.