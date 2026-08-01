Jamie, tras viajar a 40 países: "Barcelona es la mejor ciudad del mundo, pero tiene un problema con los alquileres"

El tiktoker viajero Jamie Robert comenzó a publicar vídeos hace unas semanas y uno de ellos, el más visto de su perfil (@jamierobert5), cuenta cuál es su ciudad favorita después de viajar por más de 40 países, una travesía que inició hace muchos años.

"Ya sé que mucha gente va a decir que es una opción bastante básica o que muchos turistas van allí, pero para mí es la mejor ciudad del mundo, me encanta", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de medio millón de visitas en apenas unas horas.

De hecho, ha asegurado tener una fuerte conexión con la capital catalana, una relación que empezó en 2009, cuando fue a hacer el Erasmus: "Estudiaba en la Pompeu Fabra, era bastante joven, tenía amigos nuevos y muchas experiencias nuevas".

Una ciudad multicultural

Lo que más le gusta de la ciudad es el multiculturalismo: "Como ciudad es bastante pequeña, se puede pasear por la ciudad fácilmente y se puede alquilar una bicicleta muy fácil, sin problema. Yo al principio, cuando estaba allí vivía un poco fuera, pero en 10 minutos podías llegar, pero mi zona tenía su propio parque, sus propios restaurantes y bares...".

"Sé que desde hace años hay una actitud bastante negativa hacia los turistas, probablemente porque hay demasiados, además, el problema con los alquileres hace muy difícil que viva allí, pero si no has estado, lo recomiendo porque es maravillosa", ha sentenciado el joven.

En cuanto a las reacciones, muchos residentes de Barcelona le han agradecido sus palabras y se han sumado al amor por la ciudad: "Es la más bonita del mundo... Y con playa". "Barcelona se tiene que conocer y, cuando lo haces te enamoras de ella. Y si vas a más y conoces en general la comunidad de Catalunya, eso ya es lo más", ha expresado el usuario @Chusy.