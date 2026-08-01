La heredera de Lego vende parte de sus acciones y compra 21 islas tropicales deshabitadas: quiere convertirlas en un santuario marino

Sofie Kirk Kristiansen ha destinado parte de su fortuna a adquirir espacios naturales en Dinamarca, Escocia y Papúa Nueva Guinea.

La heredera de Lego, Sofie Kirk Kristiansen, llevaba años despertando la curiosidad del mundo empresarial desde que decidió vender parte de sus acciones del fabricante danés de juguetes. La operación, que le reportó alrededor de 6.000 millones de coronas danesas (casi 803 millones euros), sorprendió incluso a quienes siguen de cerca las grandes fortunas del país.

Durante un tiempo nadie sabía cuál era el destino de ese dinero. Ahora la respuesta es invertirlo en la conservación de la naturaleza, según publicó el diario Okonomisk Ugebrev.

Lejos de ampliar un imperio empresarial, la hija mayor del exdirector ejecutivo de Lego, Kjeld Kirk Kristiansen, ha dedicado los últimos años a comprar grandes extensiones de terreno y espacios naturales.

Su proyecto más ambicioso hasta la fecha ha sido la adquisición, a través de su fundación Earthkeeper Sanctuaries, de 21 islas deshabitadas en Papúa Nueva Guinea, que pretende proteger como un gran santuario marino.

De los bosques de Dinamarca a las islas del Pacífico



El interés de Sofie Kirk Kristiansen por la restauración ambiental no comenzó en Oceanía. Hace más de quince años impulsó el parque natural Klelund, en Dinamarca, una finca dedicada a recuperar la naturaleza salvaje. Allí se han reintroducido especies como jabalíes, ciervos rojos y corzos, además de establecerse una familia de lobos, dentro de un proyecto centrado en la recuperación de los ecosistemas.

Su patrimonio territorial ha seguido creciendo. Según el diario danés Berlingske, en 2024 ocupaba ya el quinto puesto entre los mayores propietarios de tierras de Dinamarca, con 3.615 hectáreas repartidas principalmente por Jutlandia.

El siguiente paso llegó en 2023, cuando adquirió Strathconon Estates, una finca de unas 41.000 hectáreas en Escocia. Allí desarrolla un programa de restauración ambiental que incluye la eliminación de especies invasoras y la transformación de antiguos bosques de producción en masas forestales de carácter más natural.

Un "espacio de respiración" para el océano



El proyecto más llamativo llegó este año con la creación de la fundación Earthkeeper Sanctuaries. La organización anunció la compra de 21 islas deshabitadas de Papúa Nueva Guinea, cuyo objetivo será conservarlas como un "espacio de respiración marino", según explica la propia fundación.

La iniciativa pretende proteger uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad del planeta y evitar que estas islas sufran procesos de degradación ambiental. Aunque se conoce el origen de los fondos empleados para impulsar estos proyectos, no ha trascendido cuánto dinero ha destinado exactamente la heredera de Lego a estas adquisiciones.

Una de las familias más ricas de Europa



La familia Kirk Kristiansen continúa siendo, con diferencia, la más rica de Dinamarca. Según la clasificación anual elaborada por Økonomisk Ugebrev, su patrimonio supera los 350.000 millones de coronas danesas (más de 46.000 millones de euros), pese a que su fortuna experimentó un descenso durante el último año, en línea con la caída registrada por otras grandes familias empresariales del país.

Frente a otros grandes patrimonios que destinan parte de su riqueza a empresas tecnológicas o fondos de inversión, la heredera de Lego ha optado por un camino muy distinto: emplear parte de su fortuna en ampliar espacios protegidos y restaurar ecosistemas terrestres y marinos en distintos puntos del mundo.