Meteored desmonta con una lección a los conspiranoicos de que el Gobierno modifica artificialmente el tiempo

Un experto de Meteored ha desmentido en un vídeo publicado en TikTok (@meteoredes) a un joven que afirma, con sus propios argumentos y señalando el BOE y noticias de otros medios de comunicación, que el Gobierno fumiga con los aviones y que estos no expulsan las estelas de condensación de vapor de agua.

"Yo también lo pensaba, pero es que ha llovido mucho, sobre todo en los últimos 5 añitos", ha expresado ese joven. El meteorólogo se ha centrado en lo que dice el BOE sobre la modificación artificial del tiempo, desmontando la teoría conspiranoica.

"Me parece una locura que para ilustrarlo del BOE hayas utilizado una imagen de Maldita, en un artículo donde desmontan lo que estás diciendo", ha comenzado expresando. Tal y como señala, en el artículo tres de la Ley de Aguas sobre la modificación atmosférica se dice lo siguiente: "La fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la administración del Estado o por aquellos a quienes esta autorice".

"Lo que se niega es la eficacia de la técnica"

El joven de Meteored recalca que el artículo no dice que el Estado modifique artificialmente el tiempo, sino que solo lo podría hacer este o un tercero autorizado. Sí existe, tal y como señala: "Nadie lo niega, pero no tiene nada que ver con las estelas de condensación que vemos en los aviones".

De hecho, en el BOE también aparece que la AEMET participó en un proyecto de intensificación de la precipitación entre 1979 y 1981, pero lo abandonó porque "era un fracaso": "Lo que se niega es la eficacia de esta técnica, la capacidad de poder controlar el tiempo o el clima a antojo".

Además, siempre en palabras del experto, las únicas variables que afectan a que una estela de condensación de vapor de agua aparezca o no, o dure más o menos, son la humedad, la temperatura y la altitud a la que vuela el avión.

Los vídeos sobre teorías conspiranoicas, según señala, caen en el mismo error: mezclar tiempo y clima, cuando son cosas diferentes, así como geoingeniería climática y modificación artificial del tiempo, cuando también son conceptos distintos.