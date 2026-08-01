Los incendios dan un respiro en España, pero el riesgo sigue muy alto: mejoran Zamora, Madrid y Castellón mientras surgen nuevos focos

Una mujer observa, este sábado uno de agosto, los efectos causados por el incendio en una zona cercana a la localidad de Artana (Castellón)

España encara un nuevo fin de semana de máxima vigilancia frente a los incendios forestales. Dos días después de que el Gobierno diera por finalizada la emergencia nacional, la situación ha mejorado de forma significativa en algunos de los grandes fuegos que han marcado las últimas semanas, aunque la aparición de nuevos focos en distintos puntos del país demuestra que el riesgo continúa siendo muy elevado.

La evolución más favorable se registra en Zamora, Castellón y el eje Madrid-Ávila, donde los grandes incendios presentan una evolución positiva gracias al trabajo de los operativos y a unas condiciones meteorológicas algo más favorables durante la noche. Sin embargo, las altas temperaturas previstas para la tarde mantienen la preocupación de los responsables de emergencias.

Fermoselle mejora, pero el calor vuelve a amenazar

Uno de los incendios que más preocupa sigue siendo el de Fermoselle (Zamora), que ha arrasado alrededor de 11.000 hectáreas.

La Junta de Castilla y León ha rebajado este sábado el incendio al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, después de que la humedad relativa cercana al 80% registrada durante la madrugada favoreciera los trabajos de extinción.

Pese a esa mejoría, las autoridades autonómicas advierten de que la previsión meteorológica para la tarde vuelve a ser desfavorable, por lo que el operativo mantiene un amplio despliegue para evitar reactivaciones.

Castellón estabiliza el gran incendio de la Vall d'Uixó

Otra de las noticias positivas del día llega desde Castellón. El incendio de la Vall d'Uixó ha quedado estabilizado en su séptima jornada tras calcinar 9.568 hectáreas.

La evolución favorable ha permitido además el regreso de todos los vecinos evacuados durante los últimos días.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre el origen del fuego y trabaja con la hipótesis de que pudiera haber sido intencionado, después de detectar dos puntos de inicio claramente diferenciados.

Madrid y Ávila consolidan la mejoría

También continúan mejorando los incendios de la Sierra Oeste de Madrid y de Ávila, que en conjunto han afectado a más de 70.000 hectáreas.

Ambos permanecen ya técnicamente estabilizados, lo que ha permitido desmontar el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero. Durante la jornada del viernes se produjo una reproducción en el entorno del embalse de San Juan, aunque fue extinguida pocas horas después.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha asegurado que el incendio de Burgohondo evoluciona "conforme a lo previsto" y ha expresado su confianza en que pueda quedar "absolutamente controlado en las próximas horas o días", aunque continúa en IGR 2.

Nuevos incendios en Huelva, Huesca y Toledo

La mejora de los grandes incendios no ha impedido que aparezcan nuevos focos. En Villalba del Alcor (Huelva), el Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio declarado en la finca Purchena apenas tres horas después de su inicio. También ha logrado estabilizar otro incendio declarado posteriormente en Lucena del Puerto, el tercero registrado esta semana en ese municipio.

En Huesca, otro incendio afecta a la comarca de La Ribagorza, en la zona de Sierra Calva, a más de 2.000 metros de altitud. Según los servicios de emergencias, el fuego fue provocado por una tormenta eléctrica registrada este viernes, que originó una decena de incendios forestales en la provincia.

Mientras, el incendio declarado este sábado en Seseña (Toledo) ha rebajado su situación operativa de Nivel 1 a Nivel 0, después de disminuir la afección del humo sobre una carretera y un polígono industrial. No obstante, el Infocam mantiene el incendio sin controlar.

Las previsiones mantienen la máxima vigilancia

Los servicios de extinción afrontan las próximas horas con prudencia. Aunque los principales incendios evolucionan favorablemente, las previsiones meteorológicas apuntan a una nueva tarde de temperaturas elevadas, baja humedad y viento, factores que pueden favorecer reproducciones y dificultar la consolidación definitiva de los perímetros.

Por ello, los dispositivos desplegados por las distintas comunidades autónomas seguirán trabajando durante toda la jornada para consolidar los avances logrados y responder con rapidez ante cualquier nuevo foco que pueda declararse.