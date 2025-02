Comparte lo que se ha autoregalado para sobrevivir a un día duro y se lleva todos los aplausos

El tuitero @whotfckisfrank ha compartido a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una fotografía de lo que se ha comprado para afrontar un día duro.

"He tenido un día muy intenso y he decidido afrontarlo de la manera más adulta posible", ha publicado el usuario, justo antes de adjuntar una fotografía de una bolsa de plástico repleta de diferenctes chuherías.

Una solución para levantar el ánimo y la energía que no solo es una gran opción para el usuario, ya que muchos de lso tuiteros han aplaudido esta ocurrencia, haciendo que el tuit supere los 2,8 millones de visulizaciones, 161.000 me gustas y 23.000 retuits.

"Mi solución para todo"; "Solo se vive una vez"; "No me escondo, soy exactamente así"; "El otro día estaba agobiado y me solucionó la vida un MCFlurry. ¿Mejoró el día? No, pero yo era más feliz", han comentado algunos usuarios.