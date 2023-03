Hace la compra para los artistas de un evento y el resultado es para verlo varias veces

La internauta @gloria.berrintxe trabaja en el mundo de los espectáculos y, por eso, ha publicado en TikTok un vídeo de la compra que ha tenido que hacer para los artistas de un evento a modo de catering. Muchos han coincidido en que quieren trabajar haciendo lo mismo.

Chocolate, mucho chocolate, golosinas y bebidas de todo tipo. Así se resume la compra de esta tiktoker que es responsable, entre otras funciones, de organizar el catering de un evento en función de los gustos de cada artista invitado.

El vídeo ha generado una enorme expectación en la red, hasta tal punto que, además de los cientos de comentarios que ha recibido, ha generado casi 70.000 'me gusta' y más de 590.000 reproducciones.

"Bebidas especialitas. Mucho chocolate. Más chocolate. Chuches". Esto es lo que ha comprado en un supermercado. "Mejor no grabo la cara que ha puesto la cajera", ha señalado de manera jocosa.

Después de adquirir todo esto, se ha ido a por otro consumiciones de otro tipo: "Ahora vinos. Más vinos. Bebidas raras que valen más que mi sueldo. Listo".

Y esto es lo que artistas como Antonio Orozco, entre otros muchos que no ha mencionado, piden en los eventos a los que acuden. No obstante, una gran parte de lo comprado no siempre se consume, por lo que los trabajadores también se quedan con algunos productos.