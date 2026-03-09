Paga 5,25 euros por un donut en Madrid y su veredicto es claro

En Madrid ya hay donuts que cuestan más de cinco euros. Y eso, como era de esperar, genera debate. El creador de contenido @noelhorcajadaa ha publicado en TikTok un vídeo en el que prueba uno de estos dulces "premium" tras pagar 5,25 euros, una cifra que ha sorprendido a muchos usuarios.

El vídeo comienza con el propio tiktoker mostrando el donut recién comprado. Antes incluso de probarlo, lo primero que destaca es el precio. "5,25 euros por un donut", comenta mientras enseña el producto a cámara, dejando claro que la curiosidad por saber si merece la pena pagar esa cantidad es lo que le ha llevado a comprarlo.

Este tipo de bollería se ha puesto de moda en muchas cafeterías modernas de grandes ciudades. Los donuts tradicionales han evolucionado hacia versiones más elaboradas: masas más esponjosas, rellenos generosos, coberturas llamativas y una estética muy cuidada que muchas veces está pensada para redes sociales.

Pero esa transformación también tiene un impacto directo en el precio.

El momento de probarlo

Después de unos segundos observando el dulce, @noelhorcajadaa decide probarlo. El vídeo recoge el momento del primer mordisco, en el que analiza tanto el sabor como la textura y el relleno.

Mientras lo prueba, comenta sus impresiones sobre el producto y trata de responder a la pregunta que plantea el vídeo: si realmente compensa pagar más de cinco euros por algo que, tradicionalmente, ha sido uno de los dulces más baratos de cualquier cafetería.

El creador reconoce que el donut está bueno y que se nota la diferencia respecto a uno industrial. Sin embargo, también deja claro que el precio pesa mucho a la hora de valorarlo.

Su veredicto final es directo y resume el debate que se ha abierto en los comentarios.

Un precio que divide opiniones

Como ocurre habitualmente con este tipo de contenidos, el vídeo ha generado numerosas reacciones entre los usuarios de TikTok.

Muchos se muestran sorprendidos por el precio. Algunos consideran que pagar más de cinco euros por un donut es excesivo, mientras que otros defienden que en este tipo de pastelerías se utilizan ingredientes de mayor calidad y procesos más artesanales.

En los comentarios aparecen comparaciones constantes con los precios de la bollería tradicional. Varios usuarios señalan que con ese dinero se pueden comprar varios donuts en una cafetería convencional.

Otros, en cambio, apuntan que estos locales no venden simplemente un donut, sino una experiencia más cuidada: productos elaborados, sabores más complejos y una presentación pensada para destacar en redes sociales.

La bollería también se vuelve "gourmet"

El vídeo de @noelhorcajadaa refleja una tendencia cada vez más visible en muchas ciudades: la transformación de productos clásicos en versiones "gourmet".

Lo que antes era un dulce sencillo y barato ahora se reinventa en algunas pastelerías con recetas más elaboradas, ingredientes importados o combinaciones de sabores más sofisticadas.

En lugares como Madrid, Barcelona o Valencia ya es habitual encontrar donuts rellenos de pistacho, crema de chocolate o caramelo salado que superan fácilmente los cuatro o cinco euros.

El vídeo termina con la valoración final del creador de contenido, que reconoce que el donut está bueno… pero que el precio hace inevitable plantearse si realmente merece la pena.

Y esa duda es precisamente la que ha convertido el vídeo en tema de conversación entre miles de usuarios. Porque cuando un dulce tan sencillo como un donut supera los cinco euros, la pregunta aparece sola: ¿es una experiencia gastronómica… o simplemente demasiado caro?