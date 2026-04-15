Compra por Wallapop un tebeo antiguo y lo que encuentra en el paquete arrasa: le da esperanzas

El popular escritor e ilustrador de cómics David Rubín ha publicado en X una historia de las que gustan, y mucho, por el detalle que han tenido con él después de que comprara por Wallapop un tebeo antiguo que tenía ganas de leer desde que se lo prestaron una vez cuando era adolescente.

Lo encontró y se lo compró a quien lo puso en venta. Todo parece normal hasta que cuando le llega el paquete, ve dentro de este una bonita carta de parte de Olivia y Tomy, los que eran hasta entonces los propietarios de la historieta.

Dice así: "¡Hola! Gracias por tu compra. Espero que sea de tu agrado. Por precaución, tomo fotos del proceso de empaquetado. Como verás, el cómic ya tiene sus años, era de mi hermano mayor, como fan del terror, ciencia ficción, etc...".

"Lo heredé yo; ahora ya ha llegado el momento de que pase a otras manos, que lo lea y disfrute como yo lo he hecho", prosigue la carta. Y concluye: "Disfrútalo y cuídalo como yo he hecho durante todos estos años. Atentamente, Olivia y Tomy". Un detalle no menor ha sido que justo al final anotaron un "I love terror".

"Me sorprendió"

Lo extraordinario también llega después. Además del propio tebeo y la carta, también añadió un colgante de calavera y unas pegatinas de regalo. "Me sorprendió y me hizo mucha ilusión un detalle así de una desconocida a un desconocido", ha destacado.

"Aún queda tiempo para algunas personas, en esta época de transacciones impersonales, individualismo y conflicto continuo, de pararse a tener un detalle con alguien porque sí, porque te apetece y porque eres buena persona", ha opinado.

Además, para él ha sido una "declaración de principios" el "I love terror". Y ha concluido: "Pretenden que creas que no, pero LA MAGIA EXISTE, esto es buena prueba de ello, y solo puedo sentirme tremendamente agradecido".